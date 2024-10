Estalvia més del 50% al lot de Bonpreu i Esclat per a celebracions especials

Bonpreu i Esclat han llançat una oferta ideal per als que busquen preparar celebracions especials amb productes de qualitat ia un preu immillorable. És un lot que combina dos productes excepcionals: les famoses galetes Birba i una ampolla de cava brut nature Castell d'Or. Aquest pack, amb un descompte de més del 50%, està disponible fins al 4 de novembre, oferint l´oportunitat d´estalviar i gaudir d'un petit luxe a casa.

Un lot perfecte per celebrar

L´oferta inclou una caixa de galetes Birba de 560 grams i una ampolla de cava brut nature Castell d´Or de 750 ml. Aquest lot ha estat rebaixat del preu original de 16,15 € a només 7,99 €, cosa que representa una oportunitat d'estalvi considerable. Tant les galetes com el cava són productes d'alta qualitat, ideals per compartir en una sobretaula, regalar o simplement per tenir a casa i gaudir en moments especials.

Les galetes Birba són una autèntica delícia que prové de la tradició repostera catalana. Birba és una marca coneguda per la qualitat de les galetes, elaborades amb ingredients naturals i sense conservants ni colorants artificials. La caixa de 560 grams ofereix una varietat de galetes amb sabors que van des de la xocolata fins al coco i la vainilla, cosa que les converteix en l'acompanyament perfecte per a un cafè, te o fins i tot per gaudir al costat del cava.

El preu habitual d'aquesta caixa de galetes és de 8,35 €, però en estar inclosa al lot, en pots gaudir a un preu molt més accessible. La seva elegant presentació també la converteix en una opció atractiva per regalar, ja que és un clàssic que molts associen a moments familiars i reunions especials.

El cava Castell d'Or és una opció excel·lent per als que aprecien els caves de qualitat. Aquest brut nature, de 750 ml, és una beguda versàtil i refrescant, perfecta per brindar en qualsevol ocasió especial. Castell d'Or és una marca catalana que es destaca pel respecte per la tradició vinícola, utilitzant varietats de raïms autòctons per produir caves equilibrats i de sabor suau.

Aquest cava en particular es caracteritza per ser un brut nature, cosa que significa que té una baixa quantitat de sucre afegit, cosa que permet apreciar millor els matisos del raïm i el seu procés de fermentació. El seu preu habitual és de 7,80 €, però, igual que les galetes, en estar inclòs al lot, el seu cost es redueix significativament. Aquest cava és ideal per acompanyar tant aperitius com a postres, i la seva elegant ampolla el converteix en una excel·lent opció per realçar qualsevol taula de celebració.

Preu i condicions de l'oferta

Aquest lot de galetes Birba i cava Castell d'Or està disponible a un preu final de 7,99€, la qual cosa representa un estalvi de més del 50% sobre el preu original de 16,15€. Aquesta oferta només estarà vigent fins al 4 de novembre, per la qual cosa és el moment perfecte per aprofitar i fer-se amb aquests productes de qualitat a un preu molt competitiu. Aquest tipus de promocions a Bonpreu i Esclat són una excel·lent manera d'accedir a productes premium sense que això afecti massa la butxaca, i aquest lot en particular és una oportunitat que els amants del bon menjar i beure no voldran deixar passar.