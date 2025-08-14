María Fernández, experta en neteja, fa servir aquest producte de Mercadona: 'Genial'

Mantenir una casa neta i ordenada, normalment, és una tasca que requereix temps i els productes adequats. Tanmateix, molts consumidors cerquen solucions que siguin tant efectives com fàcils d'utilitzar. En aquest sentit, els productes de neteja accessibles i de qualitat juguen un paper imprescindible.
Mercadona s'ha convertit en una opció popular entre els consumidors que cerquen resultats ràpids i satisfactoris sense gastar massa. María Fernández, experta en neteja, ha compartit en diverses ocasions els seus productes preferits de Mercadona. En un dels seus vídeos més recents, l'experta va remarcar un producte que, segons ella, "va genial" per mantenir les superfícies brillants sense esforç addicional: l'anticalç de Mercadona.
L'anticalç de Mercadona: un bàsic en la neteja de la llar
L'anticalç de Mercadona té la confiança de molts i María Fernández el considera un imprescindible per a la neteja de la llar. Segons l'experta, aquest producte és ideal per eliminar la calç de les mampares de bany, tot i que també és eficaç en superfícies com aixetes, rajoles i la pica del bany.
El que més valora Fernández d'aquest anticalç és la seva capacitat per desfer la calç sense necessitat de fregar amb força. Això fa que la neteja sigui molt més ràpida i amb menys esforç.
L'experta esmenta, també, els pols actius com la millor opció per eliminar la calç incrustada del vàter. Aquests pols s'apliquen directament al vàter, es deixen actuar uns minuts i es distribueixen amb la raspallera per obtenir un resultat impecable.
Consells per utilitzar l'anticalç de Mercadona amb eficàcia
El truc per obtenir els millors resultats amb l'anticalç de Mercadona, segons Fernández, és deixar-lo actuar durant uns deu minuts. Aquest temps permet que es "desfaci bé la calç", fent molt més senzilla la neteja. Després del temps recomanat, un simple aclarit amb aigua és suficient per deixar les superfícies "superbrillants", com assegura l'experta.
Això fa que l'anticalç sigui una opció ideal per a qui cerca un article eficient i de fàcil aplicació. L'anticalç de Mercadona és una solució efectiva per combatre la calç incrustada al bany, un problema comú als habitatges, especialment en zones amb aigua dura.
A més, el seu preu baix, només 1,60 euros, i el seu excel·lent rendiment l'han convertit en una opció molt popular. Amb només uns minuts d'espera i un senzill aclarit, aquest producte facilita la tasca de mantenir el bany net i brillant sense esforç addicional.