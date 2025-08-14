María Fernández, experta en limpieza, usa este producto de Mercadona: 'Va genial'

Mantener una casa limpia y ordenada, normalmente, es una tarea que requiere de tiempo y los productos adecuados. Sin embargo, muchos consumidores buscan soluciones que sean tanto efectivas como fáciles de usar. En este sentido, los productos de limpieza accesibles y de calidad juegan un papel imprescindible.

Mercadona se ha convertido en una opción popular entre los consumidores que buscan resultados rápidos y satisfactorios sin gastar demasiado. María Fernández, experta en limpieza, ha compartido en varias ocasiones sus productos favoritos de Mercadona. En uno de sus videos más recientes, la experta hizo hincapié en un producto que, según ella, "va genial" para mantener las superficies brillantes sin esfuerzo adicional: el antical de Mercadona.

| Mercadona, Montaje propio

El antical de Mercadona: un básico en la limpieza del hogar

El antical de Mercadona se ha ganado la confianza de muchos y María Fernández lo considera un imprescindible para la limpieza del hogar. Según la experta, este producto es ideal para eliminar la cal de las mamparas de baño, aunque también es eficaz en superficies como grifos, azulejos y la pila del baño.

Lo que más valora Fernández de este antical es su capacidad para deshacer la cal sin necesidad de frotar con fuerza. Esto hace que la limpieza sea mucho más rápida y con menos esfuerzo.

La experta menciona, también, los polvos activos como la mejor opción para eliminar la cal incrustada del inodoro. Estos polvos se aplican directamente en el inodoro, se dejan actuar unos minutos y se distribuyen con la escobilla para obtener un resultado impecable.

| Mercadona, Valerii Honcharuk, Montaje propio

Consejos para usar el antical de Mercadona con eficacia

El truco para obtener los mejores resultados con el antical de Mercadona, según Fernández, es dejarlo actuar durante unos diez minutos. Este tiempo permite que se "deshaga bien la cal", haciendo mucho más sencilla la limpieza. Tras el tiempo recomendado, un simple aclarado con agua es suficiente para dejar las superficies "superbrillantes", como asegura la experta.

Esto hace que el antical sea una opción ideal para quienes buscan un artículo eficiente y de fácil aplicación. El antical de Mercadona ha demostrado ser una solución efectiva para combatir la cal incrustada en el baño, un problema común en las viviendas, especialmente en áreas con agua dura.

| Mercadona, Montaje propio

Además, su bajo precio, solo 1,60 euros, y su excelente rendimiento lo han convertido en una opción muy popular. Con solo unos minutos de espera y un sencillo aclarado, este producto facilita la tarea de mantener el baño limpio y brillante sin esfuerzo adicional.