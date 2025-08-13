Logo xcatalunya.cat
Façana d’un supermercat Mercadona amb el logotip en gran i la imatge d’un home jove en primer pla dins de la botiga
Aquests són els cinc aliments i snacks de Mercadona que poden salvar el teu estiu | Mercadona, Instagram, Montaje propio, @escultorfitness_
Societat

Aquests són els 5 aliments de Mercadona que recomana Escultor Fitness: 'Et salven'

L’expert en nutrició i cura personal ha compartit els millors productes de la cadena valenciana

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Amb l'arribada de l'estiu, són moltes les persones que busquen opcions fresques i saludables per mantenir-se ben alimentades. Mercadona ofereix productes perfectes per a la temporada, ideals per gaudir sense preocupacions. Escultor Fitness, expert en benestar, ha recomanat alguns d'aquests aliments que són aliats perfectes per cuidar la dieta durant els dies calorosos.

La combinació de frescor, baix contingut calòric i sacietat és clau quan es vol mantenir un estil de vida saludable. Escultor Fitness destaca cinc aliments de Mercadona que compleixen aquests requisits i que són ideals per gaudir en qualsevol moment del dia, ajudant a perdre greix i mantenir-se en forma.

Síndria partida i meló sencer davant d’un supermercat desenfocat
Les fruites recomanades són la síndria i el meló | Mercadona, Montaje propio

Síndria i meló: hidratació i frescor

La síndria i el meló són dues fruites perfectes per a l'estiu, amb un alt contingut d'aigua i poques calories. Escultor Fitness recomana aquests aliments per la seva capacitat per mantenir-nos hidratats durant els dies calorosos, mentre ens proporcionen frescor i sacietat.

A més, totes dues són ideals per calmar les ganes de menjar alguna cosa dolça de manera saludable, sense afegir calories buides. El seu gust dolç i refrescant converteix aquestes fruites en el refrigeri perfecte per gaudir entre àpats sense remordiments.

Envàs de gaspatxo i pot de cogombrets en vinagre de la marca Hacendado davant d’un supermercat Mercadona desenfocat
Els cogombrets com a snack i el gaspatxo, que s'ha de beure amb moderació | Mercadona, Montaje propio

Pepinillos i gaspatxo: snack i plat refrescant

Els cogombrets, recomanats per Escultor Fitness, són una excel·lent opció per picar entre àpats sense comprometre la salut. Són baixos en calories i rics en antioxidants. Això els converteix en un snack nutritiu i deliciós per al moment del dia que cadascú triï.

D'altra banda, el gaspatxo, un altre dels aliments clau per a la temporada, ofereix frescor i nutrients essencials. Fet amb tomàquet, cogombre i pebrot, és baix en calories i ple de vitamines. Escultor Fitness destaca que el gaspatxo és ideal per mantenir la hidratació i gaudir d'un àpat lleuger i nutritiu.

Bossa de gelats de sabors Popitos Flash davant d’una botiga Mercadona desenfocada
Els popitos o polins es poden consumir sense caure en excessos | Mercadona, Montaje propio

Popito: gaudeix amb moderació

Si bé els "Popitos" o "Polines" no són la millor opció per a perdre pes, Escultor Fitness aclareix que gaudir-ne ocasionalment no suposa cap problema. La clau és no caure en els excessos i equilibrar l'alimentació. Aquests petits plaers poden formar part d'una dieta saludable si es consumeixen amb moderació.

Aquests cinc aliments recomanats per Escultor Fitness t'ajuden a mantenir una dieta lleugera i saludable. I també ofereixen una excel·lent combinació de frescor, sacietat i hidratació. Perfectes per gaudir durant l'estiu sense renunciar al benestar.

