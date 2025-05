El lot de snack que molts esperaven a Bonpreu i Esclat

En els últims anys, l'interès per les ofertes de productes en supermercats ha crescut de manera exponencial. Consumidors cada vegada més informats i exigents busquen no només preu, sinó també qualitat i la possibilitat de provar noves combinacions a bon cost. Entre les cadenes més atentes a aquestes demandes destaca Bonpreu i Esclat, que ha consolidat una estratègia basada en la rotació de lots estalvi, orientats tant a la conveniència com a la sorpresa.

En aquest context s'emmarca el nou lot snack que ja està despertant interès entre aquells que aposten per opcions pràctiques per a mitja matí, berenars o fins i tot un mos ràpid fora de casa.

Lluny de ser una simple tendència passatgera, la combinació de begudes amb snacks salats continua marcant pauta en els hàbits de compra. Dades recents de consum a Catalunya mostren que més del 60 % dels compradors busquen formats individuals o packs llestos per portar, una cosa que s'incrementa especialment a la primavera i estiu, quan es multipliquen les sortides i els pícnics improvisats.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, alphaspirit.it

Bonpreu i Esclat, conscient d'aquest fenomen, ha llançat una promoció que combina dos productes reconeguts i apreciats en el nostre mercat, apostant per la practicitat i el preu ajustat.

Un lot dissenyat per al ritme actual

El lot que ara pot trobar-se als supermercats Bonpreu i Esclat fins al 26 de maig reflecteix una adaptació intel·ligent a la rutina diària. Per només 1,69 € per lot (un descompte notable respecte al preu habitual de 3,08 €), el client s'emporta tres nèctars Granini de pinya (en format individual de 200 ml cadascun) i una bossa de 34 grams de mini fuets amb bastonets de pa Argal, sota la línia “Fuet & Bread Snack”.

Aquest tipus de promocions no només incentiven la compra per impuls, sinó que reforcen la imatge de la cadena com a referent en lots estalvi. L'aposta per Granini, marca consolidada de sucs i nèctars, assegura un producte de sabor reconeixible i qualitat constant. El format individual resulta idoni per a nens, adolescents i adults que busquen una beguda fàcil de transportar i consumir en qualsevol moment.

| BonpreuEsclat

Quant al complement salat, el pack d'Argal reuneix mini fuets i bastonets de pa en un envàs pràctic, perfecte per a aquells que desitgen un snack saciant i amb personalitat, sense additius artificials ni colorants. La combinació resulta atractiva tant des del punt de vista nutricional com des de l'experiència sensorial: la dolçor del nèctar de pinya contrasta amb el sabor intens del fuet, aconseguint un equilibri ideal per picar entre hores.

Preu, qualitat i versatilitat: claus d'una oferta rodona

No és casualitat que aquesta oferta de Bonpreu i Esclat destaqui en les seccions de snacks i begudes. El preu, rebaixat a gairebé la meitat durant la promoció, respon a una estratègia orientada a fidelitzar el client recurrent i a captar nous perfils que valoren la varietat i l'estalvi. Per 1,69 € s'accedeix a un lot amb dues marques reconegudes, una cosa poc freqüent si analitzem promocions similars en altres cadenes.

La versatilitat és un altre dels punts forts: aquest pack pot convertir-se en la solució ideal per al dinar escolar, un break a l'oficina o fins i tot com a aperitiu en una excursió. A més, aquells que busquen alternatives, poden triar entre nèctar de pinya o préssec, adaptant el pack al seu gust personal. El lot, disponible fins al 26 de maig, és un exemple clar de com els supermercats poden crear valor real per al consumidor a partir de combinacions senzilles però encertades.

Recepta exprés amb el lot

Per a aquells que desitgin anar més enllà del snack ràpid, és possible aprofitar el fuet i els bastonets de pa per preparar una taula d'aperitiu improvisada. N'hi ha prou amb afegir uns trossos de formatge suau i unes olives per aconseguir un pica-pica variat. El nèctar Granini pot servir-se molt fred, sol o com a base per a un còctel sense alcohol, afegint trossos de fruita fresca i unes fulles de menta.