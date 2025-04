El lot estalvi a només 9,95 que prioritzen els clients de Bonpreu i Esclat

En un mercat on les tendències de consum canvien ràpidament, els consumidors valoren cada vegada més aquelles ofertes que no només representen un estalvi econòmic, sinó també qualitat i versatilitat en els productes escollits. És aquí on supermercats com Bonpreu i Esclat destaquen per presentar promocions adaptades a aquestes preferències, generant gran acceptació entre els seus clients habituals.

Actualment, una d'aquestes promocions que està captant gran atenció és el lot estalvi que Bonpreu i Esclat ofereixen fins al pròxim 12 de maig de 2025, disponible per només 9,95 euros. Però abans d'aprofundir en aquest paquet específic, és rellevant entendre per què aquestes ofertes combinades estan marcant tendència.

Cada vegada més, els consumidors valoren la possibilitat d'adquirir productes premium o gourmet a preus accessibles. El concepte de lot estalvi respon directament a aquesta tendència: oferint productes seleccionats acuradament i agrupats amb un notable descompte, les cadenes de supermercats no només atreuen clients per l'estalvi evident, sinó per l'oportunitat de provar articles que normalment podrien considerar cars o exclusius.

| Bonpreu

Què inclou aquest atractiu lot estalvi?

En aquesta ocasió, l'oferta de Bonpreu i Esclat destaca per incloure tres productes d'alta qualitat. Primer trobem una ampolla de vi blanc ecològic Masia 1187, pertanyent a la prestigiosa DO Penedès. Aquest vi, compost per varietats Xarel·lo, Macabeu i Chardonnay, sol tenir un preu de 5,65 euros la unitat, i és reconegut per la seva frescor i equilibri, perfecte per acompanyar qualsevol plat de peix o per gaudir en una tarda de relax.

El segon producte inclòs és un pack de suprema de salmó amb pell de la reconeguda marca Ferrer, amb un pes de 250 grams i un valor habitual de 5,85 euros. Aquest salmó no només destaca per la seva excel·lent qualitat nutricional, ric en àcids grassos Omega-3 essencials per a una dieta equilibrada, sinó també per la seva versatilitat culinària. Ja sigui al forn amb herbes aromàtiques o en un lleuger carpaccio acompanyat de cítrics, aquest salmó es converteix en el protagonista ideal de qualsevol sopar especial.

Per últim, completant aquesta temptadora oferta trobem els gelats Magnum, disponibles en diferents varietats gourmet com Doble Chocolate, Gold Caramel Billionaire, Sunlover, Starchaser, Utopia Cherry o Hazelnut, cada caixa de tres unitats valorada normalment en 4,99 euros. Aquests gelats s'han posicionat com una opció de postres irresistible, apreciats pels seus ingredients de primera qualitat i sabors únics, ideals per finalitzar qualsevol àpat amb un toc dolç i sofisticat.

| BonpreuEsclat

Un estalvi notable per a una experiència gourmet

Si s'adquireixen aquests productes per separat, el consumidor hauria de pagar un total de 16,49 euros. No obstant això, aquesta oferta especial permet emportar-se'ls per tan sols 9,95 euros, representant un estalvi significatiu que, sens dubte, és un dels principals atractius per a aquells que prioritzen la relació qualitat-preu.

En definitiva, l'estratègia de Bonpreu i Esclat de presentar lots estalvi no només enforteix la fidelització del consumidor habitual, sinó que també reflecteix una excel·lent comprensió de les tendències actuals de consum. Els clients no només busquen estalviar, sinó gaudir de productes que elevin l'experiència diària d'alimentar-se.

Aquesta promoció, disponible fins a mitjans de maig, exemplifica a la perfecció aquest nou enfocament, que combina qualitat gourmet amb economia, reforçant així el compromís del supermercat amb els seus clients més exigents.