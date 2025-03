Gaudeix de la Champions League amb el lot per a sopar ràpid a Bonpreu i Esclat

Quan s'acosta una jornada de Champions League, els hàbits de consum en supermercats evidencien un canvi significatiu. Moltes famílies opten per solucions ràpides i pràctiques per no perdre's ni un minut de partit.

De fet, segons recents estudis sobre tendències de compra, en dies d'esdeveniments esportius de gran rellevància, s'incrementa fins a un 40 % el consum de menjars preparats o ràpids. En resposta a aquestes tendències, supermercats com Bonpreu i Esclat dissenyen ofertes específiques pensades per acompanyar perfectament aquests moments d'oci esportiu.

Aquesta setmana, i fins al pròxim 31 de març, Bonpreu i Esclat han preparat un lot especialment interessant per als amants del futbol. Es tracta del denominat "lot per a sopar ràpid", ideal per gaudir durant la Champions League, combinant varietat, qualitat i estalvi. L'eliminatòria de quarts de final entre Barça i Borussia Dortmund promet ser molt emocionant. Però, què conté exactament aquesta proposta, i per què és tan atractiva per als clients habituals?

| XCatalunya, Canva

Un lot complet i variat

Aquest lot de Bonpreu i Esclat ofereix dues pizzes Casa Di Mama de Dr. Oetker, reconegudes per la seva qualitat i sabor casolà, a triar entre diferents sabors com quatre formatges o tonyina. Aquestes pizzes, valorades normalment en 9,18 euros per ambdues unitats, destaquen per tenir una massa fina i cruixent, similar a les autèntiques pizzes artesanals italianes.

A més, el lot inclou un atractiu extra dolç: un gelat bombó de Häagen-Dazs, disponible en les varietats Macadamia Nut Brittle o Salted Caramel. Häagen-Dazs és una marca premium, molt valorada pels consumidors gràcies als seus ingredients naturals i sabors intensos. Habitualment, aquest producte té un preu de 4,99 euros.

Per completar aquesta oferta especial, Bonpreu i Esclat inclouen una ampolla de Coca-Cola Zero d'1,25 litres, valorada habitualment en 1,49 euros. Aquesta beguda és una opció molt demandada per aquells que busquen reduir el consum de sucre, mantenint el sabor original.

| BonpreuEsclat

L'estalvi com a protagonista

La promoció ofereix un descompte considerable sobre el preu original del lot, que passaria de costar 15,66 euros a tan sols 9,99 euros. Aquesta reducció representa un estalvi del 36 %, la qual cosa la converteix en una opció summament atractiva per a aquells que busquen qualitat sense renunciar a cuidar la butxaca.

Aquesta estratègia reflecteix clarament una tendència actual en el consum, on la combinació de qualitat i estalvi resulta fonamental per captar i fidelitzar clients. A més, demostra com els supermercats analitzen de forma precisa els hàbits de consum i dissenyen promocions específiques per a dates assenyalades, aconseguint un impacte positiu en l'experiència del client.

Com a suggeriment culinari addicional, aquestes pizzes poden combinar-se perfectament amb una senzilla amanida verda, amanida amb oli d'oliva verge extra i un toc de balsàmic, per aconseguir un sopar ràpid, equilibrat i deliciós durant la retransmissió del partit.

Sens dubte, aquest tipus d'ofertes temporals suposen una resposta efectiva i molt ben rebuda pels consumidors, mostrant com els supermercats continuen adaptant-se a les necessitats canviants de la seva clientela. Així que ja saps, si vols gaudir plenament de la Champions League, Bonpreu i Esclat ofereixen una solució ràpida, saborosa i econòmica perquè l'experiència futbolística sigui encara millor.