El lot de Bonpreu que revoluciona el teu esmorzar i les postres

El consum de les postres làcties forma part de la dieta diària de moltes persones a Catalunya. Es consumeixen per esmorzar, a mitja tarda o per acabar un àpat. La diversitat de sabors i formats ha crescut enormement als supermercats.
La demanda de productes més saludables o d’alternatives vegetals és cada cop més gran. Això ha fet que les marques adaptin la seva oferta a les noves preferències dels consumidors. En aquest context, les promocions que agrupen diferents productes són una excel·lent oportunitat de compra. Els lots permeten provar varietats diferents a un preu més avantatjós.
El lot de postres que ofereix Bonpreu i Esclat
La cadena de supermercats ha llançat una promoció que reuneix tres postres diferents. L’objectiu és oferir una barreja de sabors per satisfer diferents paladars. El lot inclou un pack de iogurt natural de la marca Danone.
És un paquet que conté quatre unitats de 120 grams cadascuna. També s’hi inclou un altre pack de Danone, aquesta vegada de iogurt grec Stracciatella. Aquest conté quatre unitats de 110 grams. El lot es completa amb un producte vegetal d’Alpro gust llima i llimona. Aquestes postres, apte per a vegans, ve en un format de 400 grams.
Qualitat i valor nutricional en un sol lot
Aquest lot de iogurts de Bonpreu i Esclat té un preu de 2,99 euros. El preu original d’aquests productes junts era de 4,88 euros. La vigència d’aquesta promoció és fins al pròxim 8 de setembre. És important aprofitar-la abans d’aquesta data. Els iogurts Danone són coneguts per la seva cremositat i el seu valor nutricional. El iogurt natural és una base versàtil per a moltes receptes.
Es pot combinar amb fruita fresca, cereals o mel. Per la seva banda, el iogurt grec amb Stracciatella ofereix una textura més densa. És ideal per a qui busca unes postres més indulgents. El producte vegetal d’Alpro és una alternativa. Està elaborat a base de soja i no conté lactosa. És perfecte per a qui té intoleràncies o dietes veganes.
El iogurt natural Danone té un preu per unitat d’1 euro. El iogurt grec Stracciatella de Danone costa 1,59 euros per unitat. El producte vegetal Alpro té un preu unitari de 2,29 euros. L’estalvi del lot és considerable. És una oportunitat per tenir diversos tipus de postres a casa.
Com planificar el teu menú setmanal
El lot de postres de Bonpreu i Esclat és una excel·lent opció per planificar els menús. Els iogurts naturals es poden fer servir per esmorzar. També són útils per preparar salses o adobs. Els iogurts grecs i les postres vegetals són perfectes per als berenars.
La varietat d’aquest lot permet tenir opcions diferents. El iogurt grec amb Stracciatella pot ser unes postres de caprici. El d’Alpro és una alternativa lleugera i refrescant. Planificar la compra amb aquests lots és una bona estratègia per estalviar