El lote de Bonpreu que revoluciona tu desayuno y tus postres

El consumo de postres lácteos forma parte de la dieta diaria de muchas personas en Catalunya. Se consumen en el desayuno, como tentempié o como colofón de una comida. La diversidad de sabores y formatos ha crecido enormemente en los supermercados.

La demanda de productos más saludables o de alternativas vegetales es cada vez mayor. Esto ha hecho que las marcas adapten su oferta a las nuevas preferencias de los consumidores. En este contexto, las promociones que agrupan distintos productos son una excelente oportunidad de compra. Los lotes permiten probar variedades diferentes a un precio más ventajoso.

El lote de postres que ofrece Bonpreu y Esclat

La cadena de supermercados ha lanzado una promoción que reúne tres postres diferentes. El objetivo es ofrecer una mezcla de sabores para satisfacer a distintos paladares. El lote incluye un pack de yogur natural de la marca Danone.

| Lifestock, Google, XCatalunya

Es un paquete que contiene cuatro unidades de 120 gramos cada una. También se incluye otro pack de Danone, esta vez de yogur griego Stracciatella. Este contiene cuatro unidades de 110 gramos. El lote se completa con un producto vegetal de Alpro sabor lima y limón. Este postre, apto para veganos, viene en un formato de 400 gramos.

Calidad y valor nutricional en un solo lote

Este lote de yogures de Bonpreu y Esclat tiene un precio de 2,99 euros. El precio original de estos productos juntos era de 4,88 euros. La vigencia de esta promoción es hasta el próximo 8 de septiembre. Es importante aprovecharla antes de esa fecha. Los yogures Danone son conocidos por su cremosidad y su valor nutricional. El yogur natural es una base versátil para muchas recetas.

Se puede combinar con fruta fresca, cereales o miel. Por su parte, el yogur griego con Stracciatella ofrece una textura más densa. Es ideal para quienes buscan un postre más indulgente. El producto vegetal de Alpro es una alternativa. Está elaborado a base de soja y no contiene lactosa. Es perfecto para quienes tienen intolerancias o dietas veganas.

| BonpreuEsclat

El yogur natural Danone tiene un precio por unidad de 1 euro. El yogur griego Stracciatella de Danone cuesta 1,59 euros por unidad. El producto vegetal Alpro tiene un precio unitario de 2,29 euros. El ahorro del lote es considerable. Es una oportunidad para tener varios tipos de postres en casa.

Cómo planificar tu menú semanal

El lote de postres de Bonpreu y Esclat es una excelente opción para planificar los menús. Los yogures naturales se pueden usar para el desayuno. También son útiles para preparar salsas o aderezos. Los yogures griegos y el postre vegetal son perfectos para las meriendas.

La variedad de este lote permite tener opciones diferentes. El yogur griego con Stracciatella puede ser un postre de capricho. El de Alpro es una alternativa ligera y refrescante. Planificar la compra con estos lotes es una buena estrategia para ahorrar.