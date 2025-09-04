Anunci urgent de Bonpreu: Regal als seus clients en comprar aquest producte

Els supermercats cerquen constantment noves maneres d'atreure els consumidors. Una de les estratègies més efectives són les promocions especials amb obsequi. Aquest tipus de campanyes generen interès i augmenten el valor percebut de la compra.
Per als clients, és una oportunitat de provar nous productes sense cost addicional. En un mercat tan competitiu, aquests detalls poden marcar la diferència. Els consumidors de Catalunya aprecien que les cadenes ofereixin valor afegit a les seves compres habituals. És una manera de recompensar la fidelitat i fomentar el consum.
Una oferta amb gust tradicional
La cadena Bonpreu i Esclat ha llançat una promoció interessant. Ofereixen un regal per la compra d'un dels seus productes de xarcuteria. L'oferta consisteix en una safata de botifarra de porc amb pebre negre.
És una safata de 445 grams que es ven a 4,49 euros. En comprar aquesta safata, els clients s'enduen un obsequi. Es tracta d'un recipient d'allioli de la marca Salses Fruits. L'envàs té un pes de 180 grams i s'entrega de manera gratuïta. És una combinació pensada per a un plat complet.
Com aprofitar la promoció de Bonpreu
Aquesta promoció és una oportunitat per gaudir d'un àpat complet i de qualitat. El preu de la safata de botifarra és de 4,49 euros. El regal, un pot d'allioli, no té cap cost addicional. La vigència d'aquesta oferta és fins al 8 de setembre.
És el moment ideal per provar aquesta combinació. La botifarra de porc amb pebre negre és un plat clàssic. Es pot cuinar fàcilment a la planxa o a la graella. És un producte versàtil que s'adapta a diverses receptes.
Recepta senzilla: Botifarra a la planxa amb allioli
Cuineu la botifarra en una planxa calenta amb un raig d'oli. Gireu-les diverses vegades perquè es daurin per tots els costats. Cuineu fins que estiguin ben fetes. Serviu la botifarra acabada de fer. Acompanyeu amb una cullerada de l'allioli de regal. Es pot complementar amb patates al forn. És un plat molt saborós i fàcil de preparar.
L'allioli de Salses Fruits és el complement ideal per a la botifarra. El seu gust intens i cremós realça el sabor de la carn. La combinació d'aquests dos productes és un clàssic. Aquesta promoció permet als clients de Bonpreu i Esclat gaudir d'un àpat complet amb un valor afegit. És una manera de provar nous productes i estalviar.
La utilitat de les promocions amb regal
Les promocions amb regal tenen múltiples avantatges per al consumidor. Permeten descobrir productes que potser no s'haurien comprat. En aquest cas, l'allioli de Salses Fruits. La seva mida, 180 grams, és perfecta per provar. La botifarra de porc amb pebre negre és un producte bàsic.
És perfecte per preparar àpats ràpids i deliciosos. L'estalvi que suposa el regal és un benefici clar. Bonpreu i Esclat confirmen el seu compromís amb les ofertes. Aquestes ofertes són perfectes per planificar els menús diaris.