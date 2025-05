El lot de 3 vins a un preu insuperable a Bonpreu i Esclat

En temps on la inflació i la recerca de qualitat al millor preu marquen la pauta en els hàbits de compra, els supermercats estan responent amb ofertes cada cop més atractives. En aquest context, les promocions relacionades amb productes gourmet com vins, formatges i embotits destaquen especialment, ja que els consumidors busquen maximitzar el seu pressupost sense renunciar al plaer de gaudir productes selectes.

Bonpreu i Esclat han entès perfectament aquestes tendències i continuen reforçant el seu catàleg d'ofertes especials. En aquesta ocasió, fins al 12 de maig, presenten un lot especial de vins que destaca per la seva notable relació qualitat-preu, responent directament a les expectatives d'un públic cada cop més exigent.

Un lot ideal per a amants del vi

El lot disponible a Bonpreu i Esclat està compost per tres ampolles de vi de la marca Emendis, sota la original denominació "Cabró!". Es tracta d'una promoció equilibrada i acuradament seleccionada per oferir tant varietat com excel·lència.

| Bonpreu

El paquet inclou dos vins negres "Cabró! Negre", procedents de la Denominació d'Origen Catalunya, reconeguts pel seu caràcter intens i la seva versatilitat a la taula. Cada ampolla d'aquests vins negres té una capacitat de 750 ml, sumant un total d'1,5 litres de vi negre d'alta qualitat.

A més, l'oferta es complementa amb una ampolla de vi blanc "Cabró!", específicament un xarel·lo, procedent de la Denominació d'Origen Penedès. Aquesta varietat, emblemàtica en la viticultura catalana, és apreciada per la seva frescor, les seves notes afruitades i la seva capacitat per maridar perfectament amb peixos, mariscs o arrossos.

El preu d'aquesta promoció és especialment atractiu. Originalment valorat en 15,87 euros, Bonpreu i Esclat ofereixen aquest lot per tan sols 9,99 euros, cosa que suposa un estalvi considerable de gairebé un 40%. Aquest descompte significatiu és un clar exemple de l'estratègia d'aquestes cadenes de supermercats per atreure i fidelitzar clients mitjançant promocions puntuals molt avantatjoses.

| BonpreuEsclat

Una oferta versàtil per a diferents ocasions

El lot de vins proposat per Bonpreu i Esclat no només és atractiu pel seu preu, sinó també per la seva versatilitat. Pot ser una opció ideal per a aquells que desitgin descobrir noves etiquetes i sabors en reunions familiars o amb amics. També és perfecte per regalar, donada la presentació i la qualitat dels vins, garantint que sigui un obsequi ben rebut.

Una excel·lent manera d'aprofitar aquesta promoció és preparar un àpat especial a casa, acompanyant carns vermelles o formatges curats amb els negres, i servint el xarel·lo fred al costat de plats lleugers com amanides de marisc, peixos al forn o fins i tot com a aperitiu acompanyat de tapes mediterrànies.

Aquesta oferta, que estarà disponible només fins al pròxim 12 de maig, reflecteix perfectament com els supermercats estan utilitzant promocions específiques per mantenir l'interès del consumidor i respondre a una demanda que busca experiències gastronòmiques accessibles. Els amants del vi tenen així una excel·lent oportunitat per adquirir productes de qualitat superior a un preu difícil de superar.