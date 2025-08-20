Adeu Druni: Mercadona té la novetat de què parlen totes les famoses a Espanya

En un món on la cosmètica econòmica guanya terreny, les grans cadenes competeixen per oferir solucions pràctiques i efectives. La bellesa ja no és exclusiva de marques de luxe o botigues especialitzades. Mercadona, que s'ha destacat per brindar productes de bellesa a baix preu, ha tornat a captar l'atenció del públic.
Mercadona no deixa de sorprendre amb productes que ràpidament es converteixen en indispensables en la rutina diària. Aquesta vegada, ha aconseguit posicionar una novetat de menys de dos euros com a preferida. La recomanació a les xarxes socials s'ha fet viral i ha situat aquest producte entre les primeres vendes.
Un bàsic en perfumeria que arrasa en vendes
L'última sensació de la secció de perfumeria de Mercadona són uns pegats d'hidrogel per als ulls. El seu preu d'1,75 euros els converteix en un dels productes més accessibles del mercat. Tanmateix, la seva popularitat no es deu només al cost, sinó a la seva efectivitat comprovada.
Amb només 20 minuts d'ús, els pegats aporten frescor al contorn dels ulls, revitalitzant la pell fatigada. La seva fórmula amb àloe vera i centella asiàtica proporciona hidratació i alleujament immediat. Aquests ingredients són coneguts per la seva capacitat calmant, ideal després d'un dia llarg o davant la calor extrema típica de l'estiu a Espanya.
L'envàs inclou dos pegats d'un sol ús adaptats a tot tipus de pell. Són còmodes, no requereixen passos addicionals i encaixen en qualsevol rutina facial. Aquest disseny pràctic ha conquerit aquells que busquen solucions ràpides sense renunciar a la qualitat.
Mercadona: cosmètica accessible i funcional per al dia a dia
La versatilitat d'aquest producte ha estat essencial per al seu èxit entre influencers, usuàries habituals i amants de l’skincare. Serveix tant per refrescar la mirada abans d'un esdeveniment com per calmar després d'una jornada esgotadora. En un clima càlid com l'espanyol, el seu efecte refrescant és especialment valorat.
Mercadona continua reforçant la seva presència en el sector de la bellesa amb productes assequibles però eficients. Aquests pegats demostren que és possible cuidar la pell amb una inversió mínima. A més, responen a una demanda creixent d'articles que s'ajustin a la vida quotidiana.
Amb aquesta proposta, la cadena se separa de competidors tradicionals com Druni. L'aposta per la qualitat a l'abast de tothom li està donant bons resultats. I sembla que aquesta petita novetat no serà l'última a revolucionar el lineal de perfumeria.