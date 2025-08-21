Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Dona somrient amb davantal sostenint un test amb una planta davant d’una botiga Lidl
Lidl llença aquest divendres una sorpresa que canviarà la manera com cuides les plantes | Lidl, Yuganov Konstantin, Montaje propio
Societat

Lidl deixa de pedra Ikea: divendres arriba la novetat ideal per a les teves plantes

La veuràs a la teva botiga de referència aquest divendres i de ben segur serà difícil resistir-se a comprar-la

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Les plantes són una part essencial de la decoració i el benestar de moltes llars. Cuidar-les genera benestar, relaxa la ment i transforma qualsevol espai en un entorn més agradable i acollidor. Per això, cada cop més persones busquen solucions pràctiques i boniques per integrar-les als seus espais.

Davant d'aquesta tendència, els accessoris que combinen funcionalitat i disseny guanyen protagonisme. Lidl sorprèn amb una novetat que connecta amb qui busca funcionalitat sense renunciar al disseny. Aquesta proposta arriba amb força i destaca per la seva originalitat i enfocament pràctic.

Tres testos petits de colors gris i blanc amb lletres i un cor en relleu, sobre un fons borros d’una botiga.
Els testos perfectes per renovar espais petits amb estil | Lidl, Montaje propio

Testos originals de Lidl que no necessiten trasplantament

Aquest divendres, Lidl llança una línia de testos que s'adapten a diferents tipus de plantes i estils de llar. El preu és de 4,99 euros i estan disponibles en tres formes: rectangular, rodona i triangular. Totes són aptes per col·locar testos de fins a 12,5 cm de diàmetre sense necessitat de trasplantar.

Una novetat és que venen amb lletres inseribles, cosa que permet personalitzar cada test amb el nom de la planta, una frase o icones decoratives. Inclouen 149 lletres i caràcters per donar llibertat a la creativitat. Aquesta funcionalitat converteix un objecte simple en un detall únic i especial.

Estan fabricats en plàstic resistent i compten amb mesures compactes, ideals per col·locar a cuines, balcons o prestatgeries. A més, el seu disseny està pensat per facilitar el manteniment i evitar l'acumulació d'aigua. Tot està optimitzat per cuidar les plantes sense complicacions.

Dues testos amb plantes de julivert i alfàbrega davant d’una botiga amb el logotip de Lidl desenfocat al fons
Els testos de Lidl són especials per a plantes aromàtiques, cactus i suculentes | Lidl, Montaje propio

Perfectes per a aromàtiques, cactus o suculentes

Aquests testos són especialment útils per a herbes aromàtiques com alfàbrega, menta o julivert. També resulten ideals per a cactus i suculentes, que no requereixen trasplantaments freqüents. Gràcies al seu disseny, pots crear petits jardins interiors sense esforç.

El model rectangular fa 14 x 14 x 11 cm i el rodó té un diàmetre de 14 cm. El test triangular s'adapta a espais més reduïts i tots pesen menys de 180 grams, cosa que en facilita el trasllat o reorganització. Són lleugers, pràctics i visualment atractius.

Amb aquest llançament, Lidl torna a demostrar que es pot renovar la llar sense grans despeses. I en plena temporada de calor, quan cuidar les plantes es complica, comptar amb un accessori funcional i decoratiu és un encert. Estaran disponibles aquest divendres, però t'has d'afanyar, perquè tot apunta que volaran de les prestatgeries.

➡️ Societat