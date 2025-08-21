Lidl deixa de pedra Ikea: divendres arriba la novetat ideal per a les teves plantes

Les plantes són una part essencial de la decoració i el benestar de moltes llars. Cuidar-les genera benestar, relaxa la ment i transforma qualsevol espai en un entorn més agradable i acollidor. Per això, cada cop més persones busquen solucions pràctiques i boniques per integrar-les als seus espais.
Davant d'aquesta tendència, els accessoris que combinen funcionalitat i disseny guanyen protagonisme. Lidl sorprèn amb una novetat que connecta amb qui busca funcionalitat sense renunciar al disseny. Aquesta proposta arriba amb força i destaca per la seva originalitat i enfocament pràctic.
Testos originals de Lidl que no necessiten trasplantament
Aquest divendres, Lidl llança una línia de testos que s'adapten a diferents tipus de plantes i estils de llar. El preu és de 4,99 euros i estan disponibles en tres formes: rectangular, rodona i triangular. Totes són aptes per col·locar testos de fins a 12,5 cm de diàmetre sense necessitat de trasplantar.
Una novetat és que venen amb lletres inseribles, cosa que permet personalitzar cada test amb el nom de la planta, una frase o icones decoratives. Inclouen 149 lletres i caràcters per donar llibertat a la creativitat. Aquesta funcionalitat converteix un objecte simple en un detall únic i especial.
Estan fabricats en plàstic resistent i compten amb mesures compactes, ideals per col·locar a cuines, balcons o prestatgeries. A més, el seu disseny està pensat per facilitar el manteniment i evitar l'acumulació d'aigua. Tot està optimitzat per cuidar les plantes sense complicacions.
Perfectes per a aromàtiques, cactus o suculentes
Aquests testos són especialment útils per a herbes aromàtiques com alfàbrega, menta o julivert. També resulten ideals per a cactus i suculentes, que no requereixen trasplantaments freqüents. Gràcies al seu disseny, pots crear petits jardins interiors sense esforç.
El model rectangular fa 14 x 14 x 11 cm i el rodó té un diàmetre de 14 cm. El test triangular s'adapta a espais més reduïts i tots pesen menys de 180 grams, cosa que en facilita el trasllat o reorganització. Són lleugers, pràctics i visualment atractius.
Amb aquest llançament, Lidl torna a demostrar que es pot renovar la llar sense grans despeses. I en plena temporada de calor, quan cuidar les plantes es complica, comptar amb un accessori funcional i decoratiu és un encert. Estaran disponibles aquest divendres, però t'has d'afanyar, perquè tot apunta que volaran de les prestatgeries.