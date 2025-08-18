Lidl deixa KO Aldi: el dolç que s'esgota en minuts a les seves botigues per 0,35 euros

Lidl ha llançat un producte que s'ha convertit en un èxit immediat aquest estiu, captant l'atenció dels consumidors. Amb un preu molt assequible i un gust deliciós, la cadena ha aconseguit conquerir el mercat. Lidl ofereix una pasta ideal per acompanyar una refrescant orxata aquests dies calorosos.
Aquest producte de Lidl s'esgota ràpidament a les botigues i ha estat ben rebut pels compradors, destacant-se per la seva relació qualitat-preu, fins i tot a les xarxes socials. Amb aquest llançament, Lidl continua demostrant la seva capacitat per satisfer les demandes actuals del consumidor.
Lidl i la seva pasta que triomfa: fartons a només 0,35 euros
La pasta que ha causat furor a Lidl són els fartons, allargats i ensucrats, que es combinen a la perfecció amb l'orxata. Aquest bescuit típic de la Comunitat Valenciana ha arribat a les botigues de Lidl a un preu increïble de només 0,35 euros. Els fartons, amb un pes de 40 grams cadascun, han aconseguit captivar els consumidors pel seu gust, textura suau i la seva accessibilitat econòmica.
A les xarxes socials, com TikTok, ja s'han fet virals vídeos mostrant com els fartons de Lidl desapareixen ràpidament dels prestatges. Amb un preu de 8,75 euros per quilo, és una excel·lent alternativa per a qui busca alguna cosa dolça i econòmica per acompanyar la seva beguda preferida. La seva popularitat no ha fet més que créixer, i s'ha convertit en un dels snacks més demandats de la temporada.
Lidl destaca davant la competència amb la seva oferta irresistible
Lidl ha aconseguit captar l'atenció amb els fartons, superant competidors com Aldi, que no ofereix una opció similar. Els fartons són pràctics, fàcils de consumir i han aconseguit fer-se un lloc a les cases espanyoles durant l'estiu. La combinació del seu baix preu i el seu gust deliciós ha fet que es converteixin en un bàsic per a molts.
Un cop més, Lidl ha demostrat la seva capacitat per oferir productes que responen a les tendències del moment. Amb els fartons a només 0,35 euros, la cadena de supermercats ha aconseguit satisfer els consumidors que busquen opcions saboroses i assequibles, consolidant-se com una opció popular per a aquest estiu.