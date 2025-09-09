Ja ha arribat a Bonpreu i Esclat: el lot estalvi estrella

El món de la distribució alimentària a Catalunya es mou constantment. Els supermercats competeixen amb ofertes variades, ajustant les seves estratègies. Oferir combinacions de productes és una tàctica habitual, buscant així la comoditat dels clients.
Aquests lots temàtics responen a moments de consum específics. Sovint apareixen per a esdeveniments, celebracions o simplement per amenitzar el cap de setmana. Analitzar el seu valor real és sempre una tasca important. L'objectiu és determinar si representen un veritable estalvi per a la cistella de la compra.
L'estratègia darrere dels lots d'estalvi
Els lots de productes s'han convertit en una eina recurrent. Supermercats com Bonpreu i Esclat els utilitzen per fidelitzar els seus compradors. Aquests packs agrupats faciliten la decisió de compra. Sovint, inclouen articles complementaris per a un dinar o sopar complet.
Aquesta modalitat de venda afavoreix l'adquisició de marques que potser no es comprarien per separat. Oferir un lot complet per a un sopar a casa pot ser una gran solució. També estalvia temps als clients en la seva visita.
Guia de compra del lot estrella de Bonpreu Esclat
El conegut lot estalvi de Bonpreu i Esclat torna a estar disponible. Inclou una selecció d'articles per a un àpat complet. El preu total d'aquesta promoció és de 9,99 euros. L'oferta és vàlida per a compres realitzades del 9 al 22 de setembre de 2025.
Els productes inclosos són: dues pizzes de la marca Dr. Oetker Ristorante. Es poden triar sabors variats (Prosciutto, Quattro Formaggi, dada no indicada). També s'hi inclou una terrina de gelat Ben&Jerry’s. El seu assortiment també és a escollir.
Finalment, el lot compta amb sis cerveses Xibeca de 330 ml. Les pizzes sense gluten no s'inclouen a la promoció. El preu individual dels productes seria 7,78 € per les dues pizzes, 6,99 € pel gelat i 4,20 € per les sis cerveses. L'estalvi total d'aquest lot és de 8,98 euros.
Per a un sopar informal, aquesta és una opció molt senzilla. Acompanya les pizzes amb una amanida de tomàquet i mozzarella fresca. La vinagreta es pot preparar amb oli d'oliva verge extra. Afegeix-hi una mica de sal, pebre negre i orenga sec. Aquest toc extra eleva el perfil del sopar. El gelat Ben&Jerry’s són les postres perfectes per a un final dolç.
L'oferta és una manera pràctica d'organitzar un sopar familiar. Permet combinar el menú principal, la beguda i les postres. Els clients poden planificar aquesta compra amb antelació. Simplement han de recordar la data de finalització de la promoció. És una oportunitat per provar productes de marques conegudes amb un preu reduït. Una bona planificació ajuda a gestionar el pressupost familiar.