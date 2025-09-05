Inés Nieto (farmacéutica) se arrodilla ante este champú de Mercadona: 'Toque natural'

El cuidado del cabello preocupa cada vez más y son muchos quienes buscan fórmulas efectivas y seguras sin gastar demasiado dinero en cosméticos caros. Mercadona se ha convertido en un referente gracias a su capacidad para lanzar productos a bajo precio, pero respetuosos de la piel y del medioambiente.

Un ejemplo reciente es su champú natural, que ha captado la atención de la farmacéutica Inés Nieto, destacando un equilibrio entre precio, ingredientes y resultados. La búsqueda de champús con componentes vegetales es cada vez más común. Esto se da en un mercado donde los consumidores priorizan frescura, suavidad y una higiene respetuosa con el cuero cabelludo.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Un champú de Mercadona con fórmula natural y precio imbatible

El Champú Natural de Mercadona, presentado en envase de 400 ml por solo 2,05 euros, se ha convertido en una opción muy atractiva. Su propuesta se centra en limpiar respetando la fibra capilar. Y como lo expresa claramente Nieto, aporta "un toque natural" gracias a los extractos vegetales y a los aceites esenciales que contiene el champú.

La fórmula incluye Sodium Coco Sulphate, un tensioactivo aniónico fuerte pero menos agresivo que otros como el Sodium Lauryl Sulphate. Esto le permite eliminar la suciedad con eficacia sin resultar excesivamente irritante.

Según explica Inés Nieto, esta base limpiadora está combinada con componentes más suaves que equilibran la mezcla. Así se consigue un champú válido para todo tipo de cabello, desde seco hasta graso, pasando por el normal.

| Mercadona, TikTok, esp.xcatalunya.cat, @inés_nieto_

Mercadona incorporó ingredientes vegetales y naturales

El producto está enriquecido con extracto de tilo, aceites esenciales de salvia y cedro, elementos que aportan ese toque fresco que tanto valoran los consumidores. Estos ingredientes contribuyen a mantener el cabello con un aspecto fresco y saludable.

El champú promete brillo y limpieza profunda, con un efecto apto para uso frecuente. Sin embargo, la farmacéutica matiza que no lo recomendaría en casos de cuero cabelludo sensible o muy seco, donde podrían necesitarse fórmulas aún más suaves.

Con un envase práctico de 400 ml, el producto se presenta como una opción sencilla para el día a día. Su relación calidad-precio refuerza el interés de los clientes que buscan alternativas asequibles en supermercados.

| Mercadona, Getty Images Pro

Una apuesta de consumo consciente en Mercadona

El éxito de este champú radica en su capacidad de unir tres aspectos clave: eficacia, naturalidad y bajo coste. En un momento en que las preferencias de los consumidores valoran lo saludable, pero a bajo precio, este artículo encuentra un hueco destacado.

Mercadona sorprende una vez más con novedades en cuidado personal que conectan con las demandas reales de sus clientes. Su champú natural no solo ha captado la atención de los consumidores, sino también de los especialistas como Inés Nieto.