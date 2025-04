La indignación de una clienta porque han dejado de vender un producto en Bonpreu

No hay decepción más grande que esta. De vez en cuando, como por arte de magia, por pura serendipia, nos topamos con algún producto de supermercado con el que nos encariñamos profundamente. Amor a primera vista. Lo probamos, quedamos totalmente anonadados y, de repente, tenemos una nueva obsesión. La mayor parte de las veces, su consumo repetitivo no es especialmente recomendable para nuestra salud. Pero bueno, es un caprichito que nos merecemos.

Siempre que podemos, nos evadimos durante un ratito de nuestro ajetreado día a día para pasarnos por el supermercado a por previsiones. Y el camino de vuelta a casa lo hacemos con una sonrisa en la boca. Brillante e incesante. Pensando en que, en apenas unos minutos, el mundo se resumirá en tú y esa comida que tanto aprecias. Y no necesitas nada más.

| Michael Burrows de Pexels, XCatalunya

Pero, en contraposición, todo amor de fantasía tiene su final y siempre llega el momento en el que, de repente, ya no lo venden. Desaparece. Como si todo lo que hubierais vivido no hubiera significado nada para él. Y todo se vuelve más oscuro. Consigues volver a sonreír, pero no con la misma brillantez. Te falta algo.

Esto es lo que le ha ocurrido a una clienta habitual del Bonpreu, que tenía esta hiperbólica debilidad por las gyozas que vendían en el supermercado catalán. Y aunque todavía siguen teniendo en los pasillos de estos grandes almacenes, nada es lo mismo. No saben igual. "El mundo es un lugar más triste desde que dejaron de vender gyozas en el Bonpreu", se lamentaba, esta usuaria, en su perfil de X.

El auge de la comida japonesa

En los últimos años, la gastronomía japonesa, especialmente el sushi, ha experimentado un notable auge en nuestro país, pasando de ser una opción exótica y ocasional a convertirse en una parte habitual de la dieta cotidiana de muchos ciudadanos. Restaurantes especializados han proliferado no solo en grandes ciudades, sino también en localidades más pequeñas, ampliando así el acceso a este tipo de cocina.

Uno de los motivos que explican esta tendencia es el creciente interés por una alimentación equilibrada y saludable. El sushi, que combina pescado fresco, arroz y algas, se percibe como una alternativa ligera y nutritiva frente a comidas rápidas o excesivamente procesadas. Además, su estética cuidada y la posibilidad de compartir variados platos con amigos y familiares encajan perfectamente con el estilo de vida actual, enfocado en experiencias culinarias novedosas y sociales.

El auge de plataformas digitales de reparto a domicilio también ha facilitado enormemente el consumo regular de sushi en los hogares, ofreciendo rapidez, comodidad y precios cada vez más competitivos. Este fenómeno ha impulsado incluso la aparición de tiendas especializadas en sushi para llevar o en formatos ready-to-eat disponibles en supermercados.