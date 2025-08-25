He trobat a Mercadona el secret per a un cabell espectacular: adeu Pantene

Mantenir un cabell impecable al llarg del dia sembla un repte impossible. La calor, la humitat i fins i tot el ritme frenètic de la ciutat fan que els pentinats es desfacin abans d’hora. Mercadona és el lloc on els consumidors troben totes les solucions per als problemes quotidians i aquesta vegada no n’és l’excepció.
Mercadona és el millor aliat enmig d’aquesta lluita diària per lluir bé. Entre les seves novetats apareix un producte per al cabell que promet tornar força i estil a qualsevol cabellera.
Una proposta que conquereix els clients
La Laca Extraforta de Mercadona destaca per la seva capacitat de fixació de llarga durada. Segons la cadena, “ara sí que pots mantenir el teu pentinat tot el dia”. El producte està disponible en dues presentacions que s’adapten a cada necessitat.
El format gran resulta perfecte per a la llar i el seu preu és de només 2 euros. A més, l’envàs petit és perfecte per portar a la bossa o en viatges i el preu és d’1,10 euros. La seva fragància floral amb notes afruitades aporta frescor i una aroma agradable al cabell, tot això el converteix en una alternativa molt atractiva.
Consells per a un resultat perfecte
L’aplicació adequada és fonamental per obtenir bons resultats. Mercadona recomana polvoritzar de manera uniforme a una distància de 25 a 30 centímetres per aconseguir una fixació impecable.
Un truc molt valorat pels usuaris consisteix a aplicar el producte a les arrels i després pentinar al gust. D’aquesta manera, el cabell guanya volum i moviment natural.
La senzillesa d’ús, unida al seu preu assequible, ha fet que aquesta laca es converteixi en un imprescindible a les llars espanyoles. La seva relació qualitat-preu és un dels seus majors atractius.
Mai més un pentinat que es desfà gràcies a Mercadona
Amb la Laca Extraforta de Mercadona, dir adeu als pentinats que es desfan durant el dia és possible. L’alta fixació assegura que el cabell es mantingui impecable en qualsevol situació, des d’una jornada laboral fins a una sortida nocturna.
Mai més despentinada després d’unes hores de vent o humitat. Aquest producte es converteix en l’aliat perfecte per a qui desitja un estil durador, fresc i amb un acabat brillant, sense renunciar a la comoditat ni al moviment natural del cabell.