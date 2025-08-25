He encontrado en Mercadona el secreto para un pelo espectacular: adiós Pantene

Mantener un cabello impecable a lo largo del día parece un reto imposible. El calor, la humedad e incluso el ritmo frenético de la ciudad hacen que los peinados se deshagan antes de tiempo. Mercadona es el lugar donde los consumidores encuentran todas las soluciones para los problemas cotidianos y esta vez, no es la excepción.

Mercadona es el mejor aliado, en medio de esa lucha diaria por lucir bien. Entre sus novedades aparece un producto para el cabello que promete devolver fuerza y estilo a cualquier melena.

| Mercadona

Una propuesta que conquista a los clientes

La Laca Extrafuerte de Mercadona destaca por su capacidad de fijación de larga duración. Según la cadena, “ahora sí puedes mantener tu peinado todo el día sin que tu cabello parezca apelmazado o sin brillo”. El producto está disponible en dos presentaciones que se adaptan a cada necesidad.

El formato grande resulta perfecto para el hogar y su precio es de apenas 2.00 euros. Mientras que el envase pequeño es perfecto para llevar en el bolso o en viajes y el precio es a 1.10 euros. Su fragancia floral con notas afrutadas aporta frescura y un aroma agradable al cabello, todo esto lo convierte en una alternativa muy atractiva.

| Mercadona, Anna Subbotina

Consejos para un resultado perfecto

La aplicación adecuada es fundamental para obtener buenos resultados. Mercadona recomienda pulverizar de forma uniforme a una distancia de 25 a 30 centímetros para conseguir una fijación impecable.

Un truco muy valorado por los usuarios consiste en aplicar el producto en las raíces con la cabeza hacia abajo y después peinar al gusto. De este modo, el cabello gana volumen y movimiento natural.

La sencillez de uso, unida a su precio accesible, ha hecho que esta laca se convierta en un imprescindible en los hogares españoles. Su relación calidad-precio es uno de sus mayores atractivos.

| Mercadona, Getty Images Pro

Nunca más un peinado que se desarma gracias a Mercadona

Con la Laca Extrafuerte de Mercadona, decir adiós a los peinados que se desarman a mitad del día es posible. La alta fijación asegura que el cabello se mantenga impecable en cualquier situación, desde una jornada laboral hasta una salida nocturna.

Nunca más despeinada después de unas horas de viento o humedad. Este producto se convierte en el aliado perfecto para quienes desean un estilo duradero, fresco y con un acabado brillante, sin renunciar a la comodidad ni al movimiento natural del pelo.