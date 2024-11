Carrefour facilita les coses als seus clients al Black Friday: 'Gratuïta'

El Black Friday és, sens dubte, una de les dates més esperades pels consumidors a tot el món. Aquest esdeveniment ha esdevingut el moment ideal per aprofitar descomptes i promocions en milers de productes. En els darrers anys, grans cadenes i supermercats han adoptat aquesta tradició amb ofertes adaptades als seus clients, marcant tendència al mercat.

La jornada, que tradicionalment se celebra el darrer divendres de novembre, ha evolucionat amb el temps. Ja no es limita a un sol dia; moltes marques han optat per estendre les promocions durant setmanes. Aquesta estratègia permet que els consumidors s'organitzin millor, evitant aglomeracions i assegurant-se d'aprofitar els millors descomptes disponibles.

En aquest context, Carrefour destaca per les seves iniciatives adreçades a facilitar les compres dels clients. Aquest any, la cadena francesa no només busca competir amb descomptes, sinó també amb innovadores facilitats de pagament que la converteixen en una opció imprescindible.

Carrefour lidera amb una estratègia d'ajornament gratuït

Carrefour ha anunciat una proposta que s'allunya dels descomptes tradicionals: l'ajornament gratuït de les compres realitzades durant el Black Friday. Aquesta mesura està disponible des del 7 de novembre fins a l'1 de desembre en categories com a electrònica, joguines i bicicletes.

| Carrefour

Els clients podran fraccionar l'import total en un total de 12 quotes sense interessos, convertint aquesta eina en una solució molt efectiva per combatre els diferents efectes de la inflació.

Per exemple, una compra de 180 euros es podrà dividir en quotes de 15 euros al mes sense cap tipus de recàrrec addicional. En casos de compres més majors, com les que superin els 3.000 euros, també es mantindran les mateixes condicions, assegurant una comoditat financera per a tots els pressupostos.

La targeta PASS, protagonista del Black Friday a Carrefour

Un altre element clau en l'estratègia de Carrefour aquest Black Friday és la targeta PASS. Aquesta eina gratuïta no només permet ajornar compres, sinó que també atorga beneficis addicionals als usuaris.

Entre ells, destaca el reemborsament de l'1% en compres fetes dins i fora de Carrefour. A més, ofereix descomptes especials en assegurances contractades a través de la cadena i en estacions de servei del grup.

Per gaudir d'aquests avantatges, els clients només cal registrar-se per obtenir la targeta, que no requereix comissions ni manteniment. La facilitat d'ús i els beneficis associats converteixen la targeta PASS en el recurs perfecte. Per als que busquen avançar les compres nadalenques o aprofitar el Black Friday de manera intel·ligent.

Un Black Friday avançat que marca la diferència

Carrefour no només es limita a oferir aquestes opcions innovadores de pagament i beneficis amb la targeta PASS. També va avançar les ofertes del Black Friday des del 7 fins al 14 de novembre. Durant aquest període, els consumidors podien trobar importants descomptes en productes com ara televisors, electrodomèstics, matalassos i articles de moda.

La decisió d'avançar l'esdeveniment respon a la necessitat de competir amb altres grans cadenes com ara MediaMarkt i Alcampo. Amb aquesta nova estratègia, Carrefour busca posicionar-se com el líder en les diferents compres nadalenques, incentivant els seus clients a evitar l'estrès de les darreres setmanes de l'any.