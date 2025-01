Un gosset que odia les cartes es fa viral a Twitter

Els gossos són els reis indiscutibles de les xarxes socials, on aconsegueixen conquerir milions de persones amb les seves ocurrències, gestos i comportaments únics. Ja sigui per la seva tendresa, espontaneïtat o la seva capacitat per sorprendre'ns, aquests fidels companys són els protagonistes d'innombrables vídeos que no triguen a fer-se virals. Des de trapelleries a casa fins a interaccions peculiars amb altres animals o persones, els gossos mai deixen de treure'ns un somriure.

Un recent vídeo compartit pel compte de Twitter Dilo con perritos (@DiloConPerritos) ha captat l'atenció de milers d'usuaris en mostrar un gosset que clarament té un problema amb el correu. Al clip, es pot observar com el petit gos reacciona amb una barreja de rebuig i desdeny cap a les cartes que el carter introdueix per la ranura de la porta. El gos no només recull les cartes amb entusiasme, sinó que comença a sacsejar-les amb el cap, com si volgués desfer-se'n immediatament.

L'episodi: un clar rebuig a les cartes

El vídeo, que dura només cinc segons, mostra el gosset en acció. Cada vegada que una carta travessa la ranura de la porta, el gos l'atrapa ràpidament amb el musell i la sacseja amb força, mostrant un clar gest de desgrat. El més curiós és la intensitat amb què realitza aquesta acció, com si estigués decidit a deixar clar que no vol res a veure amb el correu.

Encara que el comportament del gos pot semblar una trapelleria, en realitat és una mostra de com els gossos poden reaccionar de manera instintiva davant d'estímuls que consideren inusuals o invasius. Per al petit protagonista del vídeo, les cartes no són només objectes inofensius; representen una "intrusió" en el seu territori que ha de ser enfrontada.

| Golden Retriever

El rebuig que alguns gossos mostren cap a les cartes o al carter pot tenir diverses explicacions. Una de les raons principals és el seu instint de protecció. Els gossos són animals territorials i, per a ells, qualsevol cosa que travessi la porta pot percebre's com una amenaça potencial. En aquest cas, les cartes que cauen a través de la ranura podrien ser vistes com objectes que envaeixen el seu espai, cosa que activa el seu instint de defensa.

Una altra possible raó és la manca de familiaritat amb l'estímul. Els gossos tendeixen a reaccionar de manera exagerada davant de coses que no entenen completament o que succeeixen de manera sobtada, com el so i el moviment d'una carta entrant per la porta. A més, el soroll que fan les cartes en caure pot resultar molest o estressant per a alguns gossos, portant-los a reaccionar d'aquesta manera.

Finalment, no cal descartar que el comportament del gos sigui simplement una forma de joc. Molts gossos gaudeixen d'activitats que impliquen atrapar, sacsejar i mossegar objectes, i aquest petit gos podria estar gaudint del moment de manera juganera, encara que per als humans sembli un "rebuig" al correu.