El gosset desesperat per un 'atac' de papallones

per Iker Silvosa

En el món de les xarxes socials, els gossos continuen sent els protagonistes dels vídeos més tendres, divertits i inesperats. Les seves reaccions espontànies davant situacions comunes o inusuals ens arranquen somriures i, en moltes ocasions, ens ofereixen una visió de la seva curiositat i la seva relació amb l'entorn que els envolta. Des d'interaccions amb altres animals fins a gestos còmics, els gossos ens recorden constantment com de meravellosos són.

Un vídeo recent compartit pel compte de Twitter Puppies 🐶 (@PuppiesIover) mostra un gos vivint un moment tan inusual com hilarant. Al clip, el gosset, que es troba refrescant-se en un riu, es veu envoltat per un bivac de papallones. Aquestes delicades criatures semblen sentir-se còmodes aterrant sobre el seu cos, però per al gos, això representa un problema que intenta resoldre a tota costa. El que segueix és una barreja de moviments maldestres i desesperats per sacsejar-se les papallones, i fins i tot intenta menjar-se-les en un parell d'ocasions.

L'episodi: una trobada inesperada

El vídeo, que dura 41 segons, comença amb el gos gaudint tranquil·lament en un riu fins que un grup de papallones comença a envoltar-lo. Les papallones no només volen al seu voltant, sinó que també aterren sobre el seu llom i el seu cap. La reacció del gos no es fa esperar: comença a moure's d'un costat a l'altre, sacsejant-se frenèticament per desfer-se de les "intruses".

En un moment, el gos fins i tot intenta atrapar-les amb la seva boca, aconseguint el que sembla ser un petit èxit en algun intent. L'escena combina la desesperació innocent del gos amb l'elegància de les papallones, creant un contrast que ha conquerit a aquells que han vist el vídeo.

El comportament del gos té una explicació bastant lògica. Els gossos són animals molt sensibles als estímuls externs, especialment als que impliquen moviment o contacte físic. La presència de les papallones volant al seu voltant i aterrant sobre el seu cos probablement va activar el seu instint de defensa, fent-li interpretar aquestes petites criatures com una possible amenaça o simplement com una cosa molesta.

A més, el moviment erràtic i lleuger de les papallones podria haver despertat el seu instint de caça. Els gossos, especialment quan estan en un entorn natural com un riu, tendeixen a perseguir insectes, ocells o altres petits animals per pura curiositat o joc. En aquest cas, la barreja de molèstia i diversió va portar el gos a intentar atrapar les papallones, encara que aquestes clarament no compartien el seu entusiasme.