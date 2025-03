El gosset alegre que saluda a tothom

Les xarxes socials han estat testimoni d'una de les escenes més entranyables dels últims dies: un petit gosset, muntat en un cotxet de nadó, saludant amb entusiasme a totes les persones que troba en el seu camí. El vídeo, compartit pel compte de Twitter @PartidocraciaR, ha conquerit milers d'internautes per la tendresa i simpatia del gos.

En el vídeo s'observa el gosset, anomenat Fabio, gaudint d'un passeig amb la seva mestressa mentre estén la seva poteta en un gest de salutació a cada persona que passa al seu costat. La seva actitud espontània i amigable genera somriures i reaccions de sorpresa entre els vianants, que no poden evitar tornar-li la salutació. Fabio, amb un petit arnès i una jaqueta acolorida, sembla gaudir al màxim de la interacció amb la gent.

| Canva

El comportament del gosset té diverses explicacions possibles. Els gossos, especialment aquells que han estat socialitzats des d'una edat primerenca, poden desenvolupar un fort vincle amb els humans i gaudir de la interacció amb desconeguts. En aquest cas, Fabio no només ha après a reconèixer l'atenció i l'afecte de les persones, sinó que sembla haver desenvolupat una forma única de saludar, imitant el comportament humà.

Fabio, ambaixador de la felicitat

Els gossos poden aprendre a realitzar gestos com donar la pota mitjançant reforç positiu. Si en algun moment Fabio va rebre una recompensa o elogis per aquest gest, és probable que l'hagi associat amb una resposta positiva i hagi decidit repetir-lo cada vegada que surt de passeig. No obstant això, el que fa que aquest vídeo sigui tan especial és la naturalitat amb què ho fa, com si realment gaudís de cada salutació.

Aquest tipus d'històries generen un impacte positiu a les xarxes socials, ja que ens recorden la capacitat que tenen els animals per alegrar el dia de les persones amb simples accions. Fabio s'ha convertit en un petit ambaixador de la felicitat, demostrant que, en un món on moltes vegades predominen les presses i l'estrès, un simple gest pot fer la diferència.

Els gossos són coneguts per la seva capacitat de comunicació no verbal i la seva empatia cap als humans. Fabio sembla haver trobat una manera perfecta d'interactuar amb les persones que es creuen en el seu camí, sense necessitat de lladrucs o salts, simplement estenent la seva poteta com un salut amistós.

El vídeo ha generat centenars de reaccions i comentaris destacant la dolçor de Fabio i l'alegria que transmet a aquells que el veuen. La seva mestressa, que el passeja amb orgull en el seu cotxet, sembla estar acostumada al seu comportament i permet que gaudeixi de cada trobada com una experiència única.