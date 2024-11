El gesto de Bonpreu con sus trabajadores que deja en evidencia a Mercadona

Hoy, 4 de noviembre, la cadena de supermercados Bonpreu i Esclat ha compartido una decisión que ha sorprendido positivamente a sus trabajadores y clientes. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, la empresa ha anunciado que varios de sus establecimientos.

En las comarcas de Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp y Baix Penedès permanecerán cerrados hasta que se desactive la alerta. Este gesto, realizado en un contexto de riesgo meteorológico, refleja el compromiso de Bonpreu con la seguridad y el bienestar de sus empleados y clientes.

Un mensaje aplaudido por la población

La publicación, acompañada de un mensaje en el que Bonpreu subraya que "la seguridad de todos es nuestra prioridad", ha sido muy bien recibida en las redes sociales. La medida, que garantiza la protección del personal ante la posible amenaza de fuertes lluvias, se destaca también por su claridad y transparencia.

Bonpreu ha prometido informar cualquier cambio y espera que las condiciones meteorológicas mejoren para poder reanudar la actividad en sus tiendas. Este enfoque proactivo y respetuoso con los trabajadores contrasta con otras decisiones que han tomado otras grandes cadenas de supermercados en situaciones similares.

El contraste con Mercadona

Un caso reciente ha sido el de Mercadona, una de las principales competidoras de Bonpreu en Catalunya. Durante la pasada DANA que afectó a varias zonas, Mercadona envió a uno de sus trabajadores a entregar pedidos en medio de condiciones climáticas adversas.

Las fuertes lluvias y las complicaciones en la red vial hicieron que este trabajador quedara totalmente atrapado y tuviera que ser rescatado por los diferentes servicios de emergencia. En las imágenes difundidas del rescate, el vehículo de Mercadona aparece con el logo de la compañía pixelado. Lo que despertó controversia en las redes sociales, donde se cuestionó la ética de la empresa en cuanto a la protección de sus empleados.

El incidente con Mercadona desató una ola de críticas, y la compañía fue acusada de poner en riesgo a sus empleados. Al priorizar el cumplimiento de sus entregas sobre la seguridad del personal.

En contraste, la decisión de Bonpreu de cerrar sus tiendas en las zonas afectadas y mantener informados a sus clientes y trabajadores sobre la situación. Evidencia una política de empresa más centrada en el bienestar colectivo y en la responsabilidad social.

Muchos usuarios en redes han señalado la diferencia de actitudes entre ambas empresas. Mientras Bonpreu opta por prevenir cualquier riesgo para sus trabajadores, Mercadona ha sido percibida como una compañía que prioriza el negocio incluso cuando las condiciones no son seguras. El caso del trabajador atrapado durante la DANA y la polémica de la imagen con el logo pixelado en el rescate son recordatorios.

De que la seguridad de los empleados es una cuestión que no puede ser ignorada. Las decisiones empresariales en estos contextos de emergencia climática no solo afectan a la seguridad inmediata de los trabajadores. Si no también a la reputación y la percepción que los clientes tienen de cada compañía.