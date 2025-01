Gerro d'aigua freda de l'OCDE als jubilats espanyols

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha situat Espanya com un dels països desenvolupats amb la 'guardiola' de les pensions més baixa amb només un 0,4% del PIB (uns 5.700 MEUR) al tancament de 2023. Es tracta del nivell més baix entre els 19 països amb dades disponibles, empatat amb Mèxic (0,4%) però lluny d'altres països com França (7% del PIB), Estats Units (9,7%), Portugal (11,7%), Canadà (24,6%) o Luxemburg (33,1% i uns 27.650 MEUR de 'guardiola'), segons l'informe 'Pension Markets in Foco 2024' presentat per l'OCDE. En paral·lel, l'organisme també assenyala l'estat espanyol com un dels quatre països on més es desinflen els fons de pensions juntament amb Portugal, Luxemburg i la República Txeca.



"La mida de les reserves del sistema públic de repartiment varia significativament entre països. Corea i Japó tenien les majors quantitats de reserves (46% i 38% del PIB, respectivament)", ha subratllat l'informe de l'OCDE. "En contrast, Espanya tenia les reserves més baixes -tant en dòlars com en percentatge del PIB- entre els països analitzats. Només un 0,4% del PIB", ha continuat l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, que considera que aquestes diferències poden atribuir-se a factors com la data de creació del fons de reserva, el seu propòsit, qualsevol límit o objectiu en la seva mida i la data prevista per al seu esgotament.

| Teona Swift de Pexels

Causes i conseqüències

No és casualitat que Espanya sigui un dels països amb pitjors resultats en aquest aspecte. L'Estat espanyol gasta més diners en pagar pensions del que ingressa. El problema és que aquest país cada vegada té una població més envellida. Les famílies tenen el seu primer fill més tard i la gent, gràcies als avenços en medicina, mor més tard.

Les conseqüències són que s'hagi de buidar la guardiola de les pensions i, per tant, s'hagin de buscar mecanismes per omplir-la.