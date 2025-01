El regal que et fa Bonpreu i Esclat comprant una safata de salsitxes

per Sergi Guillén

En el dia a dia, trobar opcions senzilles i apetitoses per menjar pot convertir-se en un desafiament. Per això, quan els supermercats posen en marxa promocions que permeten estalviar temps i diners, el públic les rep amb gran entusiasme. Aquest és el cas de l'última proposta de Bonpreu i Esclat, que ofereix un regal molt pràctic en comprar una safata de salsitxes de porc de la Plana de Vic.

A més de portar-te a casa un producte tradicional amb un sabor inconfusible, obtens gratuïtament una amanida variada Bonpreu La Collita de 200 g. La Plana de Vic, situada a la comarca d'Osona, és coneguda per la seva tradició porcina i la qualitat dels seus embotits. Les salsitxes elaborades en aquesta zona solen caracteritzar-se per la seva frescor i punt just d'espècies, en què predominen el pebre i la sal.

Resulten ideals per a diferents tipus de receptes. Des de la clàssica salsitxa a la planxa fins a també guisats amb verdures, passant per combinacions més creatives amb salses o acompanyaments de temporada. La seva versatilitat fa que siguin un ingredient molt valorat a la cuina quotidiana.

Per què aquesta promoció és tan interessant?

En primer lloc, parlem d'un producte carni molt utilitzat en nombroses llars, per la qual cosa molta gent ja té en ment incloure'l a la seva llista de la compra. Si a això sumem el fet que la safata té un preu competitiu, concretament 3,75 € segons l'oferta. Es converteix en una opció accessible per a famílies i compradors que busquen optimitzar el seu pressupost.

| BonpreuEsclat

A més, amb la safata de salsitxes et portes de regal un envàs d'amanida variada Bonpreu La Collita de 200 g, perfecta per acompanyar el menjar i mantenir un equilibri nutricional. Aquesta amanida sol contenir enciam, escarola, pastanaga o radicchio, segons la temporada i la presentació, tot llest per consumir. Així, estalviaràs temps en la preparació i t'asseguraràs de comptar amb una ració de verdures fresques al teu menú.

Una gran oportunitat de compra

Aquest tipus de promocions de Bonpreu i Esclat no només faciliten la rutina diària. Sinó que també conviden els consumidors a provar noves combinacions o redescobrir productes clàssics de la regió. La garantia d'origen i la qualitat de les salsitxes de la Plana de Vic, unides a l'amanida variada com a complement saludable.

Fan que l'oferta sigui altament recomanable per a aquells que desitgen aprofitar al màxim el seu pas pel supermercat. Per últim, convé recordar que aquestes iniciatives solen tenir un temps de vigència limitat. Per la qual cosa resulta interessant planificar la compra i acudir a l'establiment abans que finalitzi el període promocional el pròxim 20 de gener.

Si t'agrada cuinar i busques un estalvi real sense renunciar al sabor, aquesta és una excel·lent oportunitat per incloure proteïnes càrnies d'alta qualitat i verdures fresques a la teva dieta. Amb el plus d'un obsequi que farà el teu menú més complet.