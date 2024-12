Gerard Piqué se'n recorda de Shakira a 'La Revuelta': 'Cal...'

Gerard Piqué mai deixa indiferent a ningú amb les seves declaracions. La seva recent aparició a La Revuelta, el programa presentat per David Broncano, no ha estat una excepció. Durant l'entrevista, l'exfutbolista va parlar sobre diversos temes, però un comentari que va semblar dirigit a la seva exparella, Shakira, no va trigar a captar l'atenció dels espectadors. Les seves paraules, carregades de significat, han donat peu a nombroses interpretacions sobre el missatge que va voler transmetre.

Un missatge que no ha passat desapercebut

Enmig de la conversa, Gerard Piqué va llançar una reflexió que molts consideren un missatge directe a Shakira. Sense esmentar noms, l'exjugador del FC Barcelona va destacar la importància d'aprendre de les experiències passades i seguir endavant sense quedar-se ancorat en el passat. La seva frase, “cal créixer sempre”, va ressonar no només al plató, sinó també a les xarxes socials, on ràpidament es va vincular a la seva relació amb la cantant colombiana.

Piqué es va mostrar tranquil i segur, deixant clar que el seu enfocament actual està en el present i en els projectes que té per davant. No obstant això, no va ser difícil percebre que les seves paraules estaven plenes d'intencions, sobretot considerant el context mediàtic que ha envoltat a ambdós des de la seva separació.

La relació entre Piqué i Shakira, encara en el focus

La separació entre Gerard Piqué i Shakira continua sent tema de conversa, especialment pels missatges que ambdós semblen intercanviar de forma indirecta. Mentre que l'artista ha publicat cançons que molts interpreten com a al·lusions a la seva relació, Piqué ha optat per un to més reflexiu en les seves aparicions públiques.

A La Revuelta, el comentari de l'exfutbolista no va ser explícit, però la connexió que van fer els espectadors va ser immediata. La frase sembla encaixar amb les indirectes que ambdós s'han enviat des de la seva ruptura, consolidant la percepció que el diàleg entre ells, encara que indirecte, segueix actiu.

Piqué i el seu nou rumb

En la seva intervenció al programa, Piqué també va parlar de la seva vida actual i de com ha canviat la seva perspectiva des que va deixar el futbol professional. Els seus nous projectes empresarials, com la Kings League, ocupen gran part de la seva atenció, i ell mateix afirma que està en una etapa de creixement personal i professional.

Malgrat tot, el vincle amb Shakira sembla ser quelcom que sempre genera interès, tant per la seva història conjunta com per les formes en què cadascú aborda el passat. Amb frases com la pronunciada al programa, Gerard Piqué continua demostrant que, encara que intenti mirar cap al futur, la seva connexió amb l'artista colombiana encara genera ecos.