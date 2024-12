Gerard Piqué se acuerda de Shakira en 'La Revuelta': 'Hay que...'

Gerard Piqué nunca deja indiferente a nadie con sus declaraciones. Su reciente aparición en La Revuelta, el programa presentado por David Broncano, no ha sido una excepción. Durante la entrevista, el exfutbolista habló con sobre varios temas, pero un comentario que pareció dirigido a su ex pareja, Shakira, no tardó en captar la atención de los espectadores. Sus palabras, cargadas de significado, han dado pie a numerosas interpretaciones sobre el mensaje que quiso transmitir.

Un recado que no pasó desapercibido

En medio de la conversación, Gerard Piqué lanzó una reflexión que muchos consideran un recado directo a Shakira. Sin mencionar nombres, el exjugador del FC Barcelona destacó la importancia de aprender de las experiencias pasadas y seguir adelante sin quedarse anclado en el pasado. Su frase, “hay que crecer siempre”, resonó no solo en el plató, sino también en redes sociales, donde rápidamente se vinculó a su relación con la cantante colombiana.

| @shakira

Piqué se mostró tranquilo y seguro, dejando claro que su enfoque actual está en el presente y en los proyectos que tiene por delante. Sin embargo, no fue difícil percibir que sus palabras estaban llenas de intenciones, sobre todo considerando el contexto mediático que ha rodeado a ambos desde su separación.

La relación entre Piqué y Shakira, todavía en el foco

La separación entre Gerard Piqué y Shakira sigue siendo tema de conversación, especialmente por los mensajes que ambos parecen intercambiar de forma indirecta. Mientras que la artista ha lanzado canciones que muchos interpretan como alusiones a su relación, Piqué ha optado por un tono más reflexivo en sus apariciones públicas.

En La Revuelta, el comentario del exfutbolista no fue explícito, pero la conexión que hicieron los espectadores fue inmediata. La frase parece encajar con las indirectas que ambos se han enviado desde su ruptura, consolidando la percepción de que el diálogo entre ellos, aunque indirecto, sigue activo.

| @3gerardpique

Piqué y su nuevo rumbo

En su intervención en el programa, Piqué también habló de su vida actual y de cómo ha cambiado su perspectiva desde que dejó el fútbol profesional. Sus nuevos proyectos empresariales, como la Kings League, ocupan gran parte de su atención, y él mismo afirma que está en una etapa de crecimiento personal y profesional.

A pesar de todo, el vínculo con Shakira parece ser algo que siempre genera interés, tanto por su historia conjunta como por las formas en que cada uno aborda el pasado. Con frases como la pronunciada en el programa, Gerard Piqué sigue demostrando que, aunque intente mirar hacia el futuro, su conexión con la artista colombiana aún genera ecos.