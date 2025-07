Així tranquil·litza el Banc Santander els clients que perden el mòbil

L'economia digital avança a un ritme vertiginós. Els pagaments mòbils han deixat de ser una tendència per convertir-se en una realitat quotidiana per a milions d'usuaris arreu del món. Cada dia, el nombre de persones que gestionen les seves finances des del telèfon intel·ligent augmenta, cosa que alhora genera nous dubtes i desafiaments en matèria de seguretat. Les incerteses d'aquests usuaris respecte a la pèrdua o robatori del mòbil han portat el Banc Santander a llançar recentment un missatge.

Un missatge de confiança basat en tecnologia i prevenció

El comunicat del Banc Santander emfatitza la fortalesa dels sistemes de protecció aplicats als pagaments mòbils. Totes les operacions estan protegides amb xifratge d'extrem a extrem. Això significa que les dades personals i bancàries viatgen totalment blindades, impedint que siguin utilitzades de manera fraudulenta fins i tot si el dispositiu cau en mans alienes.

L'entitat recorda que la majoria de mòbils actuals requereixen, a més, un desbloqueig amb PIN, patró, empremta dactilar o reconeixement facial per operar. Aquest primer filtre de seguretat fa que l'accés a les aplicacions bancàries i de pagament sigui pràcticament impossible per a un tercer no autoritzat.

En el cas concret de les aplicacions de pagament, Santander detalla que solen exigir una autenticació addicional abans de confirmar qualsevol operació. Així, encara que el mòbil estigui perdut, és improbable que algú el pugui utilitzar per fer pagaments sense la presència física i l'autorització activa del propietari. Aquesta estratègia situa la banca mòbil al nivell de seguretat de les targetes físiques i, en alguns aspectes, fins i tot per sobre.

Recomanacions pràctiques per protegir el dispositiu i els pagaments

Més enllà de ressaltar la robustesa tecnològica dels seus sistemes, el Santander recomana mantenir el sistema operatiu del mòbil sempre actualitzat. Això és crucial per tancar possibles bretxes de seguretat i beneficiar-se de les últimes millores implementades pels fabricants i desenvolupadors. Un altre punt que l'entitat considera essencial és evitar fer operacions bancàries o pagaments connectats a xarxes Wi-Fi públiques. Aquestes xarxes poden ser utilitzades per ciberdelinqüents per interceptar dades sensibles.

L'entitat també aconsella desactivar el NFC quan no s'estigui utilitzant per minimitzar el risc de comunicacions no desitjades. En situacions en què sigui necessari deixar el mòbil a una altra persona, com pot passar durant una reparació, es recomana eliminar temporalment les targetes i desvincular els mètodes de pagament de les aplicacions més sensibles. Aquesta sèrie de pautes contribueix de manera decisiva a reforçar la seguretat de les operacions, minimitzant els riscos fins i tot en els escenaris més adversos.

El paper de l'autenticació biomètrica i les campanyes contra fraus

El Banco Santander ha implementat el seu propi sistema d'autenticació biomètrica, conegut com Santander Key. Aquest sistema exigeix la validació de cada operació mitjançant empremta dactilar o reconeixement facial, reforçant la seguretat en cada transacció. La doble autenticació s'ha convertit en una barrera infranquejable per als intents de frau i resulta especialment eficaç davant el robatori o pèrdua del dispositiu.

Paral·lelament, l'entitat manté campanyes de conscienciació per combatre tècniques de frau com el smishing, un mètode que busca enganyar els clients a través de missatges SMS falsos. La recomanació principal és no compartir mai codis de verificació ni contrasenyes en resposta a aquests missatges. Aquesta tasca preventiva és tan important com la protecció tecnològica i contribueix a que els usuaris es mantinguin informats i alerta davant noves amenaces.

Impuls a la confiança digital en el context econòmic actual

En un entorn en què la digitalització de la banca és irreversible i els pagaments mòbils continuen guanyant terreny, la confiança de l'usuari es converteix en un actiu fonamental. El missatge del Banc Santander no només dissipa les pors sobre la possible pèrdua de diners davant l'extraviament del mòbil, sinó que reforça la percepció de seguretat i suport tecnològic. Aquest enfocament ajuda a consolidar la posició del banc en el sector i promou una adopció més àmplia i segura de les noves eines digitals.

La capacitat del Santander per anticipar els dubtes dels clients i respondre amb informació clara i útil demostra una estratègia proactiva. En definitiva, perdre el mòbil ja no implica perdre el control sobre els diners. La combinació de tecnologia avançada, autenticació biomètrica i bones pràctiques ofereix a l'usuari la tranquil·litat necessària per continuar confiant en els pagaments mòbils.