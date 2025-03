El consell d'un advocat si el banc et proposa això: 'No sigueu...'

per Sergi Guillén

En el panorama financer actual, els consumidors s'enfronten a una sèrie de desafiaments a l'interactuar amb entitats bancàries. Les pràctiques abusives i la falta de transparència en la contractació de productes financers han generat una creixent preocupació entre els clients. Que busquen protegir els seus drets i evitar possibles perjudicis econòmics.

El cas del préstec i l'assegurança desproporcionada

Un exemple recent que il·lustra aquesta problemàtica és el d'un client que va sol·licitar un préstec de 17.000 euros. I se li va imposar una assegurança associada per un valor de 45.000 euros.

Aquest cas, revelat per l'advocat Miguel Orellana, posa de manifest com algunes entitats poden aprofitar-se de la falta de coneixement dels consumidors per imposar productes innecessaris o desproporcionats. Orellana critica aquesta pràctica i exhorta a les institucions financeres a actuar amb transparència i ètica en les seves operacions.

Pràctiques bancàries abusives i com identificar-les

Les pràctiques abusives en el sector bancari no són noves. Des de la imposició de clàusules sòl en hipoteques fins a la venda de productes financers complexos sense la deguda informació.

Els consumidors han estat víctimes d'estratègies que busquen maximitzar els beneficis de les entitats a costa dels clients. És essencial que els consumidors estiguin alerta i sàpiguen identificar senyals d'alerta. Com la imposició d'assegurances desproporcionades, comissions ocultes o la falta d'informació clara sobre les condicions dels productes contractats.

Drets del consumidor i vies de reclamació

La legislació espanyola i europea protegeix els consumidors davant de pràctiques abusives. Els clients tenen dret a rebre informació clara i transparent sobre els productes financers que contracten. En cas de detectar irregularitats, és fonamental actuar amb promptitud.

El primer pas és presentar una reclamació formal davant el servei d'atenció al client de l'entitat bancària. Si la resposta no és satisfactòria, es pot acudir al Banc d'Espanya o als tribunals de justícia. Associacions de consumidors i advocats especialitzats poden oferir assessorament i representació en aquests processos.

La importància de l'educació financera

Una de les eines més efectives per prevenir abusos és l'educació financera. Conèixer els termes i condicions dels productes bancaris, entendre les implicacions de les clàusules contractuals i estar informat sobre els drets com a consumidor són aspectes molt clau.

Diverses institucions i organitzacions ofereixen recursos i programes de formació per millorar la cultura financera de la població, la qual cosa contribueix a una relació més equilibrada entre bancs i clients. La relació entre entitats bancàries i consumidors ha de basar-se en la confiança i la transparència.

Casos com el mencionat subratllen la necessitat d'una major vigilància i regulació en el sector financer. Els consumidors han d'estar informats i ser proactius en la defensa dels seus drets. Mentre que les entitats financeres tenen la responsabilitat d'actuar amb ètica i claredat en totes les seves operacions.