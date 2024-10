Fins al 4 de novembre: 2 productes per a amants de la carn amb descompte a Bonpreu

Pels amants de la carn i aquells que gaudeixen de preparar plats amb sabors intensos i autèntics, Bonpreu i Esclat han llançat una promoció especial que no pots deixar passar. Fins al proper 4 de novembre, tens l'oportunitat d'adquirir un lot que inclou dos productes perfectes per cuinar en qualsevol ocasió: salsitxes de porc de la Plana de Vic i broquetes de porc, tots dos amb un descompte exclusiu que baixa el preu de 8, 40€ a només 6,49€ per lot.

Aquesta oferta és una excel·lent opció per als que busquen ingredients de qualitat ia bon preu. La carn de porc és un clàssic a la cuina catalana, i aquests dos productes permeten gaudir d'aquest sabor inconfusible de la Plana de Vic i de les millors preparacions de broqueta. Detallarem cadascun d'aquests productes i les possibilitats culinàries que ofereixen.

Detalls dels productes

La primera part del lot és una safata de salsitxes de porc de la reconeguda Plana de Vic. Aquesta regió és famosa per la seva tradició en la producció d'embotits i productes carnis, i aquestes salsitxes no en són l'excepció. La safata conté 360 grams de salsitxes de porc, ideals per a un menjar ràpid o com a part de receptes més elaborades.

És un producte molt versàtil a la cuina. El seu sabor suau i textura tendra les fa perfectes per a diverses preparacions. A més, estan envasades per conservar-ne la frescor, la qual cosa és fonamental quan es tracta de carns. El preu habitual d'aquesta safata és de 3,75 €, però en estar inclosa en aquest lot, podeu gaudir d'ambdues opcions per un preu més reduït.

El segon producte al lot són les broquetes. Aquestes broquetes de porc, de 270 grams en total, vénen llistes per cuinar. Estan envasades al buit, cosa que permet que la carn mantingui tot el seu sabor i qualitat fins al moment de la preparació. Les broquetes de porc solen estar marinades amb espècies que realcen el seu sabor, fent que cada mossegada sigui una explosió de gust. El preu habitual d'aquest paquet de broquetes és de 4,65 €, però gràcies a l'oferta de Bonpreu i Esclat, podeu obtenir tots dos productes junts a un preu exclusiu.

Les broquetes són una opció excel·lent tant per rostir a la graella com per cuinar a la paella o al forn. El seu format en palets les fa pràctiques i fàcils de menjar, i són ideals per a reunions, barbacoes o fins i tot per a un àpat ràpid i nutritiu a casa.

Opcions per cuinar aquests productes

A la graella és la forma clàssica de gaudir de les salsitxes. Col·loca-les a la graella i rosteix-les a foc mitjà fins que estiguin ben daurades. Acompanyeu-les amb pa de coca i una mica d'all i oli per a un toc autèntic.

També les pots fer amb ceba caramel·litzada. Aquesta preparació és ideal per a un entrepà ple de sabor. Cuina les salsitxes en una paella amb una mica d'oli i, en una altra paella, caramel·litza ceba amb un toc de sucre. Combina-les en un pa rústic i gaudeix d'un entrepà suculent.

Les broquetes ja vénen a punt per cuinar, cosa que en facilita la preparació. A la graella és l'opció ideal per ressaltar el sabor marinat de les broquetes. Cuina-les en una graella ben calenta, donant-los la volta perquè es daurin de manera uniforme. Pots acompanyar-les amb una mica de salsa romesco per a un toc català.

Si no tens graella, el forn és una alternativa excel·lent. Col·loca les broquetes en una safata i enforna-les a 200 °C durant uns 10-15 minuts o fins que estiguin daurades. Pots afegir verdures com pebrots o ceba a la mateixa safata per crear un menjar complet.