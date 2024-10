Sóc advocat i t'explico què has de fer si tens problemes amb el lloguer

Llogar un habitatge pot presentar desafiaments com a conflictes amb el propietari per reparacions, impagaments o pujades inesperades del lloguer. Si tens problemes amb el lloguer, és essencial que coneguis els teus drets per saber com actuar per protegir-te legalment.

En primer lloc, revisa detingudament el teu contracte d'arrendament, ja que és la base legal de la teva relació amb el propietari. Assegureu-vos d'entendre els vostres drets i obligacions, i detecteu possibles clàusules abusives que puguin anar en contra de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU).

Conèixer els teus drets és fonamental. La LAU estableix aspectes clau com la durada mínima del contracte, les actualitzacions permeses del lloguer, el dret a reparacions necessàries i la privadesa a l'habitatge. Si sorgeix algun problema, comunica't per escrit amb el propietari, detallant la situació i guardant còpies de totes les comunicacions. Això us servirà com a prova més endavant si heu d'anar al Jutjat.

Si hi ha problemes de manteniment, el propietari està obligat a fer les reparacions necessàries per mantenir l'habitatge en condicions habitables. En cas de negativa, pots prendre mesures legals per exigir el compliment de les obligacions. Evita suspendre el pagament del lloguer unilateralment, ja que podria empitjorar la teva situació i ser motiu de desnonament. Les despeses relacionades amb el desgast i l'ús habitual són a càrrec de l'arrendatari.

| Michal Collection, VAKSMANV de Getty Images, XCatalunya

Actes del propietari que has de controlar

Davant pujades indegudes del lloguer, verifica que s'ajustin a allò pactat al contracte i a allò establert per la llei. Si consideres que la pujada és il·legal, pots negar-te a acceptar-la i cercar assessorament legal. Si reps amenaces de desnonament, recorda que aquest procés requereix una acció judicial en què tens dret a defensar-te. És important actuar amb promptitud i buscar suport legal.

Si reps una carta de desnonament, podeu acudir a l'advocat que trieu o us podeu posar en contacte amb el Col·legi d'Advocats de la vostra zona perquè us assignin un advocat d'ofici que us ajudi a contestar la demanda.

Si el propietari incompleix les seves obligacions o el contracte conté clàusules abusives, pots sol·licitar la resolució del contracte i, en alguns casos, una indemnització per danys i perjudicis. Considera la mediació com una via per resoldre conflictes de manera amistosa abans d'acudir als tribunals.

És recomanable acudir a organismes d'ajuda com ara les oficines d'informació al consumidor o associacions d'inquilins, que us poden oferir assessorament i suport. Un advocat especialitzat en dret immobiliari també pot orientar-te sobre les teves opcions legals i representar-te si cal.