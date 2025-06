Enèsim gir d’Hisenda amb els 4.000 euros als jubilats

per Pol Nadal

En un context econòmic marcat per la persistent inflació i la pressió sobre la despesa pública, el Govern espanyol ha anunciat una mesura que busca corregir una injustícia fiscal històrica: la devolució de fins a 4.000 euros a jubilats que van cotitzar a mutualitats laborals entre 1967 i 1978.

Aquesta decisió, recolzada per una sentència del Tribunal Suprem, reconeix l'error en la tributació de les pensions d'aquests treballadors, que van pagar impostos pel 100% de les seves pensions quan havien de tributar només pel 75%.

S'ha acabat la doble tributació

La sentència 255/2023 del Tribunal Suprem ha estat clau perquè el Ministeri d'Hisenda rectifiqui la seva postura inicial. La resolució estableix que les aportacions realitzades a mutualitats laborals abans de la creació de l'IRPF el 1978 no havien de tributar en la seva totalitat, ja que aquestes cotitzacions no eren deduïbles en el seu moment.

Com a resultat, els jubilats afectats tenen dret a una reducció del 25% en la base imposable de les seves pensions corresponents a aquestes cotitzacions, cosa que es tradueix en devolucions retroactives i un estalvi fiscal futur.

Què he de fer per aconseguir la devolució?

Inicialment, Hisenda havia plantejat un sistema de devolucions fraccionades fins al 2028. No obstant això, després de les crítiques de sindicats i col·lectius de jubilats, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar el març de 2025 que els pagaments es farien en un sol tràmit durant l'exercici fiscal de 2025.

Els interessats han de presentar el formulari específic “Ajust per Mutualitats – DT2 LIRPF” durant la campanya de la renda 2024, disponible a la seu electrònica de l'Agència Tributària. Per a aquells que ja han iniciat el tràmit, el procés se simplifica: una única sol·licitud cobrirà tots els exercicis no prescrits (2019-2022).

Impacte econòmic de la sentència

La mesura suposa un desemborsament d'aproximadament 5.936 milions d'euros, inclosa la participació d'hisendes forals. Aquesta despesa ja estava contemplada en el dèficit públic de 2024, cosa que, segons Montero, garanteix la viabilitat del pagament únic sense afectar l'estabilitat fiscal

A més, la sentència beneficia indirectament hereus de mutualistes difunts, que poden reclamar devolucions per exercicis no prescrits. El procés, inicialment paralitzat per canvis normatius, es va reactivar el 2025 amb un nou formulari disponible a Renda Web.

Els hereus s'han d'identificar mitjançant el número de referència del difunt i presentar documents com el certificat de defunció, el testament i un certificat bancari que acrediti la titularitat del compte.