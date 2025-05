Època de barbacoes: El regal de Bonpreu i Esclat comprant pollastre

Amb l'arribada del bon temps, Catalunya inaugura oficialment la temporada de barbacoes. Famílies i amics aprofiten per reunir-se a l'aire lliure al voltant de les brases, on el pollastre es posiciona com un dels protagonistes preferits per la seva versatilitat, preu accessible i popularitat entre grans i petits.

Durant aquests mesos càlids, les vendes de carns per a barbacoa augmenten considerablement. Segons dades del sector, el pollastre representa al voltant del 30% de la carn consumida en aquest tipus de reunions, una preferència que continua creixent per la seva capacitat per adaptar-se a diverses receptes i estils de preparació. A més, el seu valor nutricional –baix en greix i alt en proteïnes– el converteix en una opció saludable i saborosa.

Precisament per atreure els amants de les barbacoes, els supermercats catalans llancen constantment promocions que busquen conquerir el consumidor, oferint no només qualitat i frescor, sinó també regals o descomptes que complementen l'experiència culinària.

| BonpreuEsclat, @gettyimages, XCatalunya

Una oferta que complementa la teva barbacoa

Bonpreu i Esclat han llançat recentment una oferta especialment atractiva per a aquells que gaudeixen del pollastre a la brasa. Fins a esgotar existències, aquests supermercats ofereixen les safates de cuixes de pollastre preparades per a barbacoa a 6,99 euros per quilogram. Però això no és tot: amb la compra de cada safata, el client rep de regal una salsa allioli de la reconeguda marca Salses Fruits, en presentació de 180 grams.

L'allioli, un complement emblemàtic de la gastronomia catalana, resulta ideal per acompanyar carns rostides, especialment el pollastre. Elaborat per Salses Fruits, aquest producte destaca per la seva autenticitat i qualitat artesanal, emprant ingredients 100% naturals que potencien el sabor i l'experiència culinària.

Per què aquesta combinació és un encert

Combinar pollastre rostit amb allioli no és només una tradició culinària, sinó també un encert en termes de sabor i textura. El pollastre, preparat correctament a les brases, aconsegueix una textura sucosa i tendra per dins, mentre manté una pell daurada i cruixent. L'allioli afegeix la nota de sabor potent i lleugerament picant que converteix cada mos en una autèntica delícia.

| BonpreuEsclat

Una suggerència senzilla per treure el màxim partit a aquesta promoció és marinar les cuixes de pollastre amb una barreja senzilla d'oli d'oliva, sal, pebre, llimona i herbes aromàtiques abans de rostir-les lentament sobre brases moderades. Un cop cuinades, la salsa allioli s'afegeix directament sobre el pollastre, potenciant el seu sabor i generant un contrast irresistible.

A més, des del punt de vista del consumidor expert en supermercats, aquesta oferta representa un estalvi considerable, atès que el preu regular de l'allioli d'aquesta qualitat sol oscil·lar entre 2 i 3 euros per envàs. Així, el client no només gaudeix d'un producte fresc i llest per cuinar, sinó que també rep un regal de valor afegit.

Aquesta promoció de Bonpreu i Esclat estarà disponible fins al pròxim 12 de maig.