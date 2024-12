Oficial: Els canvis en la quota d'autònom el 2025

per Pol Nadal

L'any 2025 portarà importants novetats per als autònoms a Espanya. Aquests canvis afecten directament les quotes mensuals de cotització a la Seguretat Social. El nou sistema, emmarcat en la reforma aprovada el 2023, pretén ajustar les quotes segons els ingressos reals dels treballadors autònoms. Aquest model continua avançant amb les modificacions que entraran en vigor l'any vinent.

El nou sistema de cotització

Des del 2023, les quotes d'autònoms van començar a calcular-se en funció dels rendiments nets. Això significa que l'import mensual depèn dels ingressos reals, no d'una base de cotització triada pel treballador. El 2025, s'aplicarà la següent fase d'aquesta reforma, que inclou un ajust dels trams de cotització.

Els autònoms amb ingressos més baixos veuran una reducció en les seves quotes. Per exemple, aquells els rendiments nets dels quals no superin els 1.300 euros mensuals pagaran una quota mínima d'uns 200 euros al mes. Aquest canvi busca alleujar la càrrega econòmica dels autònoms amb menors ingressos i fomentar la regularització de l'activitat professional.

En canvi, els autònoms amb ingressos superiors a 6.000 euros mensuals experimentaran un augment significatiu en la seva quota, que pot arribar fins als 590 euros al mes. Aquest ajust respon al principi d'equitat, segons el qual aquells que tenen majors ingressos contribueixen més al sistema.

Per exemple, un autònom que presenti rendiments nets per sobre dels 3.620 euros i fins a 4.050 euros mensuals o igual a aquest import (tram 13) i que cotitzi per la base mínima pagarà 490 euros mensuals el 2025, enfront dels 390 euros del 2023 o els 400 euros del 2024.

Comparació amb anys anteriors

El 2023 i 2024, les quotes d'autònoms es van mantenir en un rang que oscil·lava entre els 230 i els 500 euros al mes. La introducció dels trams en funció dels ingressos va suposar un canvi radical respecte al sistema anterior. Aquest permetia als autònoms triar una base de cotització, independentment dels seus ingressos reals.

Per al 2025, els canvis consoliden aquesta transició cap a un model més progressiu. A més, s'han simplificat els trams d'ingressos per facilitar la declaració i càlcul de les quotes.

Impacte en els autònoms

L'ajust de quotes afectarà de manera diferent cada autònom, depenent del seu nivell d'ingressos. Aquells amb ingressos baixos o mitjans es beneficiaran d'una reducció de costos. No obstant això, aquells que superin els 3.000 euros mensuals hauran d'afrontar quotes més elevades.

L'objectiu del nou sistema és garantir una major sostenibilitat del sistema de Seguretat Social. També busca oferir una cobertura més adequada per als autònoms, assegurant que la seva contribució estigui alineada amb els seus ingressos reals.

Dubtes freqüents

Un dels aspectes que genera més preguntes entre els autònoms és com calcular els rendiments nets. Aquests s'obtenen restant als ingressos bruts les despeses deduïbles. En cas de dubte, es recomana comptar amb assessorament especialitzat per evitar errors en la declaració i el pagament de les quotes.