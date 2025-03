L'emotiva història de Cesc, el català rebutjat a First Dates

per Iker Silvosa

En l'univers de les cites televisives, 'First Dates' ens ha brindat moltes històries entranyables, romàntiques i fins i tot dramàtiques, però poques tan commovedores i sorprenents com la protagonitzada per Cesc, un jove català de 23 anys amb un rerefons vital carregat d'emoció i superació. Empresari i inversor d'èxit, originari de Girona, Cesc va acudir al conegut restaurant de Carlos Sobera amb l'esperança de trobar aquella parella especial que tants anhelen.

Cesc, un jove emprenedor dedicat a crear pàgines web per a esdeveniments i discoteques, va desvelar durant la seva arribada al programa una història personal que va deixar impactats tant al presentador com a l'audiència. Amb tan sols 19 anys va perdre el seu pare, un succés dramàtic que va marcar profundament la seva vida. Durant una sortida a la muntanya, el seu progenitor va patir un atac al cor, deixant-lo amb una herència emocional i econòmica que es va convertir en la llavor del seu actual èxit empresarial.

| Mediaset

La seva intenció al programa era clara: trobar algú especial, tranquil i amant de la natura, fugint de la superficialitat de l'oci nocturn i les discoteques. La producció li va presentar a Sandra, una estudiant de batxillerat de 18 anys la personalitat i aparença de la qual encaixaven inicialment amb el que ell buscava. La jove semblava ser una bona candidata a compartir les seves passions per viatjar i gaudir de la muntanya.

No obstant això, la realitat de la cita va ser diferent de l'esperada per ambdós. Encara que Cesc va sentir des del primer instant que Sandra podia ser "aquella persona", Sandra va experimentar sensacions radicalment diferents. Ella va explicar amb franquesa davant les càmeres que l'estatura i l'aparença de Cesc, que li recordaven massa a un familiar proper, van acabar bloquejant qualsevol possible connexió romàntica.

Declaracions oficials i reaccions

Sandra va confessar que la serietat i el precoç èxit empresarial de Cesc van ser aspectes que la van aclaparar considerablement. "Que sigui emprenedor amb només 23 anys em fa por; crec que s'està perdent una etapa important de conèixer gent, divertir-se i no centrar-se exclusivament en la seva empresa", va declarar amb evident preocupació. A més, el silenci i la falta de reciprocitat en el diàleg van acabar de refredar els seus sentiments, tancant definitivament la porta a una segona cita.

Per la seva banda, Cesc, lluny de mostrar-se afectat pel rebuig, va mantenir una actitud optimista. Va reconèixer davant les càmeres que Sandra li havia agradat molt, encara que va comprendre que no sempre les emocions coincideixen. A les xarxes socials, els espectadors han manifestat la seva empatia amb Cesc, destacant la seva sinceritat, maduresa emocional i la seva història personal tan potent, generant un allau de missatges d'ànim i suport.

La història de Cesc s'uneix a una llarga llista de relats on 'First Dates' mostra la vulnerabilitat humana darrere de la recerca de l'amor, deixant-nos veure que sovint les experiències vitals condicionen les nostres relacions més del que imaginem.

Ara queda una pregunta a l'aire que manté en suspens els seguidors del programa i fans del jove empresari: tornarà Cesc a intentar-ho davant les càmeres o preferirà que l'amor arribi lluny dels focus? L'únic clar és que la seva commovedora història ja ha tocat el cor de molts espectadors, convertint-lo en un dels personatges més recordats d'aquesta temporada.