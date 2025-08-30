Logo xcatalunya.cat
Una persona somrient fent l'ullet i fent el gest de "ok" amb la mà davant d'un edifici amb el logotip d'un supermercat que és Mercadona.
Mercadona ho torna a fer amb els seus productes de fleca i novament es fa viral | Google Maps, Dean Drobot, xcatalunya.cat
Societat

Mercadona torna a encertar: la novetat de fleca que té un gust gloriós i ja triomfa

Mercadona sorprèn novament amb un llançament que és una bogeria: barreja sabors tradicionals i una massa deliciosa

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Mercadona és un referent per a qui gaudeix de descobrir novetats al supermercat. Cada setmana sorprèn amb productes que connecten amb les preferències dels consumidors. I aquests cerquen els creadors de contingut que els donen a conèixer els més deliciosos llançaments de Mercadona.

Una de les seves seccions més visitades és la fleca i no deixa de créixer en popularitat. Ara, Mercadona ha estrenat una proposta que barreja un gust conegut que agrada a tothom i un preu ajustat a la butxaca.

Fotografia de diversos pastissos de full rectangulars en una vitrina de fleca amb una etiqueta de preu d’1,30 euros i el fons desenfocat d’una botiga.
El full de Mercadona sabor pizza s'ha convertit en el preferit dels consumidors | Mercadona, xcatalunya.cat

Aquesta pasta de full Mercadona es viralitza

La nova pasta de full amb sabor a pizza ja està disponible a la fleca de Mercadona i ha causat sensació entre els clients habituals. Cada peça pesa 100 grams i es ven per només 1,30 euros.

La seva textura cruixent i el seu farcit saborós el converteixen en una opció perfecta per gaudir en qualsevol moment del dia. Els consumidors en destaquen el gust equilibrat i el defineixen com a “boníssim” i “molt bo”.

Tot i que alguns mencionen que pel deliciós del seu farcit, seria perfecte afegir-ne una mica més. Tanmateix, la majoria coincideix que es tracta d’un encert rotund. Aquest és un exemple més de com Mercadona entusiasma els seus consumidors i els seus productes tenen molts seguidors a les xarxes.

Pastes de full daurats i cruixents sobre una safata verda amb un fons de botiga desenfocat
Una peça de pasta de full gust pizza de Lidl pesa 100 grams i el preu és baixíssim | Mercadona, xcatalunya.cat

Opinions dels consumidors de Mercadona

A les xarxes socials, la publicació sobre aquesta pasta de full no va trigar a acumular comentaris positius. Frases com “està boníssim” o “molt bo” es repeteixen una vegada i una altra entre els consumidors. Les reaccions demostren que la novetat ha aconseguit fer-se un lloc a la llista de preferits de la fleca.

La combinació de massa lleugera amb un farcit de gust familiar connecta amb el gust de la majoria. A més, la facilitat de tenir un snack acabat de fer i llest per emportar el converteix en un aliat ideal per a qui cerca practicitat sense renunciar al bon gust.

Dona amb guants de plàstic triant productes a la secció de fleca d'un supermercat.
La secció de fleca de Mercadona és la més visitada pels clients | Mercadona

Un llançament més de Mercadona que reforça la confiança

Mercadona es consolida cada dia més amb les seves novetats que responen a les expectatives del públic. Aquesta pasta de full amb sabor a pizza és un gran exemple de com Mercadona no deixa de ser tendència.

El seu preu i la qualitat del producte el col·loquen com una opció atractiva tant per a un caprici com per acompanyar un àpat lleuger. La bona acollida confirma que la fleca del supermercat segueix sumant encerts.

En definitiva, Mercadona ha tornat a demostrar que coneix les preferències dels seus clients i sap com sorprendre’ls. Amb productes així, no és estrany que la seva fleca segueixi arrasant en popularitat.

