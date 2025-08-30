Mercadona torna a encertar: la novetat de fleca que té un gust gloriós i ja triomfa

Mercadona és un referent per a qui gaudeix de descobrir novetats al supermercat. Cada setmana sorprèn amb productes que connecten amb les preferències dels consumidors. I aquests cerquen els creadors de contingut que els donen a conèixer els més deliciosos llançaments de Mercadona.
Una de les seves seccions més visitades és la fleca i no deixa de créixer en popularitat. Ara, Mercadona ha estrenat una proposta que barreja un gust conegut que agrada a tothom i un preu ajustat a la butxaca.
Aquesta pasta de full Mercadona es viralitza
La nova pasta de full amb sabor a pizza ja està disponible a la fleca de Mercadona i ha causat sensació entre els clients habituals. Cada peça pesa 100 grams i es ven per només 1,30 euros.
La seva textura cruixent i el seu farcit saborós el converteixen en una opció perfecta per gaudir en qualsevol moment del dia. Els consumidors en destaquen el gust equilibrat i el defineixen com a “boníssim” i “molt bo”.
Tot i que alguns mencionen que pel deliciós del seu farcit, seria perfecte afegir-ne una mica més. Tanmateix, la majoria coincideix que es tracta d’un encert rotund. Aquest és un exemple més de com Mercadona entusiasma els seus consumidors i els seus productes tenen molts seguidors a les xarxes.
Opinions dels consumidors de Mercadona
A les xarxes socials, la publicació sobre aquesta pasta de full no va trigar a acumular comentaris positius. Frases com “està boníssim” o “molt bo” es repeteixen una vegada i una altra entre els consumidors. Les reaccions demostren que la novetat ha aconseguit fer-se un lloc a la llista de preferits de la fleca.
La combinació de massa lleugera amb un farcit de gust familiar connecta amb el gust de la majoria. A més, la facilitat de tenir un snack acabat de fer i llest per emportar el converteix en un aliat ideal per a qui cerca practicitat sense renunciar al bon gust.
Un llançament més de Mercadona que reforça la confiança
Mercadona es consolida cada dia més amb les seves novetats que responen a les expectatives del públic. Aquesta pasta de full amb sabor a pizza és un gran exemple de com Mercadona no deixa de ser tendència.
El seu preu i la qualitat del producte el col·loquen com una opció atractiva tant per a un caprici com per acompanyar un àpat lleuger. La bona acollida confirma que la fleca del supermercat segueix sumant encerts.
En definitiva, Mercadona ha tornat a demostrar que coneix les preferències dels seus clients i sap com sorprendre’ls. Amb productes així, no és estrany que la seva fleca segueixi arrasant en popularitat.