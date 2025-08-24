Mañana puedes encontrar en Mercadona el mejor capricho: está buenísimo y gusta a todos

Mercadona lleva años ganándose el cariño de sus clientes con productos que combinan calidad, buen precio y un toque casero. Su catálogo no deja de crecer y sorprender. Cada día sorprende con comida preparada o con esos caprichos con los que todos sueñan comer, pero no tienen tiempo de preparar.

Cada novedad que lanza Mercadona genera atención y se hace presente en las redes. Esta vez no es la excepción. Regresa a la estantería del supermercado, un producto que muchos esperaban con ganas.

| Mercadona, Montaje propio

Tradición y sabor para disfrutar sin esfuerzo

Mercadona vuelve a ofrecer su popular Preparado para natillas caseras, un producto pensado para que disfrutes de un postre clásico sin perder tiempo. “El sabor auténtico que los caracteriza” es una de las promesas que acompañan este lanzamiento.

Estas natillas, lo cierto es que no defraudan, tienen el mismo sabor de las de siempre, pero listas en minutos. El estuche contiene 3 sobres, cada uno rinde hasta 7 raciones. Además, incluye un sobre de canela molida para que puedas darle el toque final perfecto a tus natillas.

Un dulce capricho con muy poco esfuerzo

Su preparación es rápida y sin complicaciones, solo necesitas un litro de leche, ocho cucharadas de azúcar y uno de los sobres del preparado. Se disuelve todo en un cazo y se lleva al fuego hasta que hierva. Después se rellena cada molde, se coloca una galleta encima y se deja enfriar en la nevera.

"El sabor, la textura y la presentación conquistan desde la primera cucharada”, afirma Mercadona en sus consejos de alimentación. Y quienes ya han probado esta receta, lo confirman. Y lo más importante: no hace falta experiencia en la cocina para lograrlo.

| Mercadona

También flan y una receta especial para innovar

Mercadona también ofrece su Preparado para flan con azúcar y caramelo líquido, con una receta igual de fácil y práctica para quienes prefieren otra textura. Este preparado se puede hacer en el microondas o al fuego. Viene con dos sobres de flan y dos de caramelo y cada sobre rinde cuatro raciones generosas.

Además, se puede usar para preparar unas originales torrijas. “Dale un toque de textura y sabor a las tradicionales torrijas con el preparado para flan”, recomienda la marca.

Las natillas y el flan son parte de la tradición gastronómica española, gustan a pequeños y mayores y siempre tienen un lugar en la mesa después de comer. Mercadona apuesta por mantener esa esencia, pero haciéndola más accesible y rápida. Sus productos están pensados para adaptarse al ritmo actual sin perder calidad.

Con cada cucharada, este postre devuelve un poco del sabor de casa. Y lo mejor es que “prepararlos es muy fácil” y siempre quedan bien.