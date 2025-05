Cop d'efecte del Banc Sabadell si tens un amic

En un context econòmic marcat per la desacceleració del creixement i la persistència de la inflació, els bancs espanyols intensifiquen les seves estratègies per atreure nous clients. Les promocions de captació, com els programes de recomanació o "plans amic", s'han convertit en eines clau per augmentar la base d'usuaris i enfortir la presència digital de les entitats financeres.

El nou Pla Amic del Banc Sabadell: una aposta per la captació digital

El Banc Sabadell ha llançat recentment una nova edició del seu "Pla Amic", vigent fins al 31 de maig de 2025, amb l'objectiu d'impulsar la captació de clients a través del seu Compte Online, el seu producte estrella. Aquest programa permet als clients actuals (padrins) obtenir fins a 250 euros per convidar nous usuaris (amics), els quals, al seu torn, poden rebre fins a 350 euros en bonificacions.

Per participar, els padrins han de ser titulars del Compte Online Sabadell i haver rebut una comunicació del banc amb un codi promocional. Cada padrí pot convidar fins a cinc amics, obtenint 50 euros nets per cadascun que completi el procés d'alta, fins a un màxim de 250 euros.

Els amics, per la seva banda, han de ser nous clients (no haver estat titulars d'un Compte Online Sabadell en els últims 12 mesos) i utilitzar el codi promocional en donar-se d'alta. En fer-ho, rebran una bonificació de 50 euros nets.

A més, la promoció és acumulable a altres ofertes del Compte Online Sabadell. Per exemple, si el nou client domicilia una nòmina d'almenys 1.000 euros i es dona d'alta a Bizum, pot obtenir 300 euros addicionals, assolint així un total de 350 euros en bonificacions. El Compte Online Sabadell també ofereix una remuneració del 2,018% TAE per saldos de fins a 20.000 euros, la qual cosa podria generar fins a 400 euros en interessos en un any.

BBVA eleva la competència amb el seu Pla Amic

En paral·lel, BBVA ha reforçat el seu propi "Pla Amic", oferint fins a 660 euros anuals als padrins i fins a 450 euros als nous clients. Els padrins reben 50 euros pel primer amic que s'uneixi al banc, 60 euros pel segon i tercer, i 70 euros per cadascun des del quart fins al desè, sumant un màxim de 660 euros a l'any.

Els nous clients que obrin un compte online amb el codi promocional i realitzin un pagament d'almenys 50 euros amb la seva targeta Aqua dèbit reben una bonificació inicial de 50 euros. Si a més domicilien una nòmina d'almenys 800 euros, obtenen 400 euros addicionals, assolint un total de 450 euros en bonificacions.

'Guerra' entre entitats

Aquestes iniciatives reflecteixen una tendència creixent en el sector bancari espanyol cap a la digitalització i la captació de clients a través de canals online. Els programes de recomanació no només incentiven els clients actuals a promoure els serveis del banc, sinó que també ofereixen atractives recompenses als nous usuaris, fomentant així l'expansió de la base de clients.

Tanmateix, és important que els consumidors analitzin detingudament les condicions i requisits d'aquestes promocions, com la necessitat de domiciliar nòmines o realitzar determinades operacions, per assegurar-se que s'adapten a les seves necessitats i capacitats financeres. A més, han de considerar la fiscalitat de les bonificacions rebudes, ja que, encara que algunes entitats ofereixen imports nets (amb impostos ja descomptats), altres poden abonar quantitats brutes subjectes a retencions fiscals.