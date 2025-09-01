Confirmat: Mercadona trenca el seu silenci i confessa l'origen d'aquesta dolça fruita

El consum a Espanya ha canviat de manera notable en els darrers anys, els clients no només busquen un preu competitiu. Els consumidors exigeixen qualitat i transparència. Els supermercats han hagut d'adaptar-se a aquesta demanda, oferint cada vegada més informació sobre els productes que posen a disposició de milions de llars.
Mercadona ha decidit avançar en aquest camí i aclarir un assumpte que despertava gran curiositat. L'anunci arriba després d'un any que va estar marcat per un fenomen viral a les xarxes socials que va involucrar aquesta fruita. Durant mesos va estar al centre de l'atenció mediàtica internacional.
Mercadona i la fruita que es va convertir en fenomen viral
Fa un any, col·locar una pinya cap per avall al carret de la compra en determinades hores es va convertir en una tendència inesperada. El gest, que va circular per xarxes i va arribar a la BBC, era interpretat com un símbol per entaular relacions personals entre clients. Aquesta anècdota va augmentar la visibilitat del producte i va reforçar l'interès dels consumidors a conèixer més sobre la seva procedència.
Ara, Mercadona confirma que l'origen de les seves pinyes és a Costa Rica, d'acord amb l'etiquetatge de la fruita. El subministrament es fa a través de Frunet, una empresa amb seu a Algarrobo, Màlaga, especialitzada en la importació de productes tropicals. Aquest detall forma part de l'estratègia de la cadena per garantir la traçabilitat i la confiança de qui acudeix a les seves botigues.
Mercadona compta amb una xarxa de proveïdors internacionals
Tot i que el 85 % dels productes frescos de Mercadona provenen d'agricultors, ramaders i pescadors espanyols, en aquest cas la importació és inevitable. La pinya requereix condicions de cultiu molt específiques, cosa que obliga a proveir-se de països amb tradició exportadora. Costa Rica es converteix així en el principal proveïdor de la fruita fresca i de les seves diferents presentacions.
Mercadona també comercialitza pinya tallada a trossos i en rodanxes, procedent igualment del país caribeny i envasada per Cortijo Cuevas, una empresa ubicada a Granada. Paral·lelament, Mercadona ofereix pinya en el seu suc en conserva, importada des de Filipines per la companyia Philpack i distribuïda a Espanya per Indústria Videca, amb seu a Villanueva de Castelló.
La varietat s'amplia amb pinya en conserva d'Indonèsia, de Great Giant Pineapple, i amb pinya deshidratada de Costa Rica per Todo Natural. Totes aquestes referències s'identifiquen amb claredat en l'etiquetatge, complint la normativa vigent i reforçant el compromís de transparència de la cadena.
Mercadona, d'aquesta manera, respon als seus clients que busquen informació clara sobre el que consumeixen. I, també, Mercadona presenta la seva estratègia de combinar proveïdors nacionals i internacionals per garantir l'oferta. El resultat és una proposta àmplia, variada i amb traçabilitat assegurada, que respon a la demanda de confiança i claredat per part dels clients.