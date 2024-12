Els clients al·lucinen amb el 'Tió' que han vist a un Carrefour: 'I el pantumaca?'

No tenen filòlegs que els assessorin? De fet no caldrien. Amb tots els respectes cap a aquests professionals que fan una feina excel·lent, no cal ser filòleg per saber-ho. És tan díficl parlar català correctament? L'errada és doble, perquè és errada del qui edita el disseny i errada del qui el penja davant la lleixa. És una dessídia constant i absoluta.

Durant l'any ja estem acostumats a veure exemples com les ofertes d'"advocats". També "porta mala sort de natació" (gafas de natación). Resulta que "gafas de natación" (ulleres de natació) s'ha traduït com "porta mala sort natació". És difícil i sembla impossible, però és real. Han agafat el significat de la paraula "gafe" que vol dir "que porta mala sort" i l'han traduït. La revista 'pronto', l'han traduït com "aviat". El "mató" és en català "vaig matar". I així una llista llarguíssima de faltes de respecte al català.

A Santa Susanna, al Maresme, continuen els escàndols amb el Tió. El tronc màgic que fan cagar els nens i nenes la Nit de Nadal no es diu 'Caga Tió'. Ni 'Cagatió'. Ni junt ni separat. Si us plau. És el 'Tió de Nadal'. I no es caga el tió. El tió es fa cagar. Cal etzibar-li cops perquè cagui. No el caguen els responsables d'aquests cops.

Els comentaris a xarxes socials no s'han fet esperar. Els catalans estan farts de veure errades lingüístiques que no es troben en la llengua castellana. És impensable pensar que en castellà hi hagi errors d'aquest tipus, doncs, per què hi són en català? Alguns han fet broma i ho han relacionat amb el tema del 'pamtumaca': no teniu pamtmaca aquí?

Ningú rectifica, cap responsabilitat

Cap responsable de Carrefour ha demanat perdó i ni tampoc hi ha hagut conseqüències laborals. Els atacs a la llengua són gratuïts i ho continuaran sent. El problema és que s'ha normalitzat una situació provocada per la substitució demogràfica que estem patint.

Simbolisme del Tió de Nadal

El Tió simbolitza la fertilitat, l'abundància i la calor de la llar. La fusta del tronc representa la connexió con la naturalesa, mentre que l'acte de "cagar" regals i dolços simbolitza la gratitud de la naturalesa cap a les famílies que la cuiden.

A més, el Tió de Nadal reforça els llaços familiars i la il·lusió dels més petits, convertint-se en una celebració màgica i divertida en la cultura catalana.

A principis de desembre, generalment el 8 de desembre (Dia de la Immaculada Concepció), les famílies col·loquen un tronc a casa. Se li pinta una cara somrient i se li afegeixen potes i una barretina. Durant els dies previs a Nadal, els nens "alimenten" al Tió. Li deixen menjar com a fruita, peles de taronja o galetes, simbolitzant la generositat i l'agraïment. A més, ho cobreixen amb una manta perquè "no passi fred"