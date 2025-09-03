Carlos Ríos (nutricionista) s’atreveix a comprar aquest dolç infravalorat de Mercadona

Cada cop més consumidors busquen productes saludables i rics en nutrients i que, a més, es puguin consumir en diverses preparacions. Encara que molts associen el dolç amb el poc recomanable, no sempre és així. Hi ha alternatives naturals que poden marcar una diferència positiva en l'alimentació diària.
En aquesta recerca constant de productes nutritius, però sans, les xarxes socials s'han convertit en un espai perquè els especialistes informin. I Mercadona és un dels espais clau per trobar aquestes solucions recomanades per mantenir una salut òptima. Una d'elles ha cridat l'atenció del nutricionista Carlos Ríos, creador del moviment Realfooding, pels seus beneficis poc coneguts i la seva qualitat nutricional.
El cacau pur de Mercadona: sorprèn per dins i per fora
Es tracta del cacau desgreixat en pols de Mercadona, un producte que sol passar desapercebut als prestatges. Tanmateix, ha estat reivindicat per Ríos com una excel·lent elecció per enfortir la recuperació i desinflamació dels músculs. Amb un preu de 4,95 euros per 265 grams, aquest cacau destaca per la seva composició neta i el seu perfil nutricional equilibrat.
Segons l'etiquetatge, conté 25,5 g de proteïnes per cada 100 g, només 0,7 g de sucres i un alt contingut en fibra (31,7 g). Aporta a més 375 kcal i 16 g de greix, de les quals 10,2 g són saturades. Aquestes són dades importants a tenir en compte en una dieta equilibrada.
Està elaborat únicament amb cacau desgreixat i pot utilitzar-se tant en begudes vegetals com en receptes casolanes, les postres i cobertures. A més, és apte per a persones celíaques i no conté gluten.
Mercadona té un superaliment que millora el rendiment
Carlos Ríos ha subratllat que aquest tipus de cacau natural és ric en antioxidants, especialment flavonoides. I això ajuda a reduir la inflamació muscular després de l'exercici. Per això, el recomana com a part d'una recuperació eficaç, especialment en esportistes o persones actives.
El seu poder antioxidant també contribueix a protegir les cèl·lules del dany oxidatiu i a millorar la salut cardiovascular. A més, és una font vegetal de proteïnes que complementa una dieta basada en menjar real.
El cacau pot integrar-se fàcilment en batuts, barrejat amb iogurt, en rebosteria saludable o com a toc final per a fruites i cereals. El seu sabor intens permet utilitzar petites quantitats per obtenir resultats saborosos sense afegir sucres ni additius.
El que molts veien com un simple ingredient per a les postres es revela com un aliment funcional amb múltiples beneficis. El cacau pur de Mercadona, avalat per experts com Carlos Ríos, demostra que un consum conscient comença amb eleccions senzilles. Un dolç infravalorat que ja s'està guanyant el seu lloc entre els preferits de qui cuida la seva alimentació.