Carlos Ríos (nutricionista), se lanza a comprar este infravalorado dulce de Mercadona

Cada vez más consumidores buscan productos saludables y ricos en nutrientes y que, además, que se puedan consumir en variadas preparaciones. Aunque muchos asocian lo dulce con lo poco recomendable, no siempre es así. Existen alternativas naturales que pueden marcar una diferencia positiva en la alimentación diaria.

En esta búsqueda constante de productos nutritivos, pero sanos, las redes sociales se han convertido en un espacio para que los especialistas informen. Y Mercadona es uno de los espacios clave para encontrar esas soluciones recomendadas para mantener una salud óptima. Una de ellas ha llamado la atención del nutricionista Carlos Ríos, creador del movimiento Realfooding, por sus beneficios poco conocidos y su calidad nutricional.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

El cacao puro de Mercadona: sorprende por dentro y por fuera

Se trata del cacao desgrasado en polvo de Mercadona, un producto que suele pasar desapercibido en los estantes. Sin embargo, ha sido reivindicado por Ríos como una excelente elección para fortalecer la recuperación y desinflamación de los músculos. Con un precio de 4,95 euros por 265 gramos, este cacao destaca por su composición limpia y su perfil nutricional equilibrado.

Según el etiquetado, contiene 25,5 g de proteínas por cada 100 g, solo 0,7 g de azúcares y un alto contenido en fibra (31,7 g). Aporta además 375 kcal y 16 g de grasa, de las cuales 10,2 g son saturadas. Estos son datos importantes a tener en cuenta en una dieta equilibrada.

Está elaborado únicamente con cacao desgrasado y puede utilizarse tanto en bebidas vegetales como en recetas caseras, postres y coberturas. Además, es apto para personas celíacas y no contiene gluten.

| Mercadona, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @carlosriosq

Mercadona tiene un superalimento que mejora el rendimiento

Carlos Ríos ha subrayado que este tipo de cacao natural es rico en antioxidantes, especialmente flavonoides. Y, ello, ayuda a reducir la inflamación muscular tras el ejercicio. Por eso, lo recomienda como parte de una recuperación eficaz, especialmente en deportistas o personas activas.

Su poder antioxidante también contribuye a proteger las células del daño oxidativo y a mejorar la salud cardiovascular. Además, es una fuente vegetal de proteínas que complementa una dieta basada en comida real.

El cacao puede integrarse fácilmente en batidos, mezclado con yogur, en repostería saludable o como toque final para frutas y cereales. Su sabor intenso permite usar pequeñas cantidades para obtener resultados sabrosos sin añadir azúcares ni aditivos.

Lo que muchos veían como un simple ingrediente para postres, se revela como un alimento funcional con múltiples beneficios. El cacao puro de Mercadona, avalado por expertos como Carlos Ríos, demuestra que un consumo consciente empieza con elecciones sencillas. Un dulce infravalorado que ya se está ganando su lugar entre los favoritos de quienes cuidan su alimentación.