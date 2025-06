Bonpreu ho torna a fer amb un nou lot estalvi de neteja amb les millors marques

per Xavi Martín

Atenció, llars! En un mercat on la gestió del pressupost domèstic és una prioritat, especialment en categories de compra recurrent com la neteja, les ofertes que agrupen productes de marques reconegudes a un preu competitiu es converteixen en autèntics salvavides.

No és cap secret que els productes de neteja, tot i ser essencials, poden representar una part significativa de la despesa mensual. Per això, l'habilitat de les cadenes per construir lots que resolguin diverses necessitats alhora, i a més ho facin amb un descompte palpable, és un indicatiu del seu compromís amb l'estalvi del client i de la seva aguda comprensió de les dinàmiques de compra.

El lot estalvi de Bonpreu: Una aposta per l'estalvi intel·ligent

Bonpreu, conegut per la seva visió estratègica i la seva proximitat al consumidor, ha llançat un nou lot de productes de neteja que, sens dubte, es posiciona com una de les ofertes més atractives del moment en la categoria.

Amb un preu de 13,99 € el lot, rebaixat significativament d'un preu anterior de 24,42 €, la proposta és clara: oferir un estalvi substancial en productes de primera necessitat i de marques líders. Aquesta rebaixa del 43% aproximadament no és una mera casualitat; respon a una estratègia ben orquestrada per impulsar la venda de productes de gran rotació i, alhora, alleujar la càrrega econòmica de les famílies.

Què inclou el lot estalvi?

1 Detergent en càpsules tot en 1 ARIEL, 18 dosis (8,99 €/u.): Ariel és sinònim d'eficàcia en el rentat de roba. La inclusió de les càpsules "tot en 1" és un encert, ja que representen l'avantguarda en comoditat i dosificació precisa, eliminant la necessitat de mesurar i reduint el malbaratament. Amb 18 dosis, aquest paquet cobreix diverses setmanes de rentat per a una llar mitjana.

1 Netejador de bany DON LIMPIO, 1,3 l (3,99 €/u.): Don Limpio és un clàssic indiscutible en la neteja de la llar, conegut pel seu poder desgreixant i la seva capacitat per deixar superfícies brillants. El format d'1,3 litres assegura una durada considerable, i la seva versatilitat el converteix en un imprescindible per al bany, però també per a altres superfícies rentables de la casa.

1 Rentavaixelles Ultra Poder FAIRY, 820 ml (4,49 €/u.): Fairy és el líder en el mercat de rentavaixelles a mà, reconegut per la seva fórmula concentrada i el seu alt rendiment, fins i tot amb la brutícia més difícil. L'ampolla de 820 ml garanteix moltes rentades i, el que és crucial, una neteja impecable amb menys producte.

1 Perles perfumades Fresh Unstoppables LENOR, 195 g (6,95 €/u.): Les perles de Lenor Unstoppables són un producte que ha guanyat popularitat exponencialment en els darrers anys. La seva funció és potenciar l'aroma de la roba i prolongar la sensació de frescor molt més enllà del rentat. És un article de valor afegit que eleva l'experiència de la bugada i que, pel seu preu unitari, suposa una part important de l'estalvi total del lot.

La suma dels preus individuals d'aquests productes, si es compressin per separat, ascendiria a aproximadament 24,42 €. Per tant, el lot de 13,99 € representa un estalvi directe de més de 10 euros, la qual cosa és considerable.

Aquesta estratègia d'agrupació no només beneficia el consumidor en termes econòmics, sinó que també l'introdueix en la compra de productes que potser no hauria provat de manera individual, com les perles de Lenor, que afegeixen un toc de luxe a la rutina de neteja.

Data límit

És crucial recordar que aquesta oferta té una data límit clara: el 30 de juny. Els consumidors interessats hauran d'acudir a Bonpreu abans d'aquesta data per aprofitar el lot.