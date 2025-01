Bonpreu i Esclat recuperen unes mítiques postres: Torna a la teva infància

Les sobretaules en família tenen un encant especial. Són aquell moment en què el rellotge sembla aturar-se, i la conversa, el cafè i les postres es converteixen en protagonistes.

Per a molts, les reunions dels anys 80 i 90 no estaven completes sense unes postres que feien les delícies de tothom: la icònica Comtessa. Ara, Bonpreu i Esclat ens conviden a reviure aquells temps amb el seu retorn, en un format XXL que farà que el record tingui un gust encara millor.

Comtessa: Un símbol de tradició i sabor

La Comtessa no és només unes postres, és una icona. Aquest gelat, que porta dècades sent el favorit de generacions, destaca per la seva fórmula senzilla però magistral. Al seu nucli trobem el cremós gelat de nata, suau i lleuger, que combina a la perfecció amb el gelat de xocolata, profund i deliciós.

Entre ambdós sabors, unes delicades capes de xocolata cruixent aporten una textura única que es desfà a la boca. Aquest contrast entre cremositat i cruixent és el secret que ha fet de la Comtessa un clàssic que mai passa de moda.

| BonpreuEsclat

La seva presentació també és una de les claus del seu èxit. Un disseny elegant i cuidat que converteix aquest gelat en el fermall perfecte per a qualsevol dinar o sopar especial. El seu format rectangular permet tallar-lo en porcions iguals, assegurant que tothom pugui gaudir del seu inconfusible sabor.

Format XXL: Més per compartir

En aquesta ocasió, Bonpreu i Esclat ens ofereixen la Comtessa XXL, un format de 500 grams dissenyat perquè ningú es quedi sense provar-la. Aquesta mida és ideal per a les reunions familiars o per tenir un dolç caprici a casa durant diversos dies. A més, el seu preu de 4,29 €, que equival a 8,58 €/kg, la converteix en una opció irresistible tant per qualitat com per accessibilitat.

Perfecta per a qualsevol moment

La versatilitat de la Comtessa és una de les seves grans virtuts. És l'acompanyant perfecte per a un cafè de sobretaula, el tancament ideal per a un sopar nadalenc o el caprici que transforma una tarda qualsevol en un moment molt especial. Aquestes postres són capaces d'adaptar-se a qualsevol ocasió, i el seu sabor mai decepciona.

A més, amb les festes a la volta de la cantonada, la Comtessa XXL és un recurs excel·lent per sorprendre els teus convidats. La seva presència a la taula no només desperta nostàlgia, sinó que garanteix somriures a totes les edats.

| Bonpreu

Disponible fins al 7 de gener a Bonpreu i Esclat

Bonpreu i Esclat posen a disposició aquest mític postre, però només per temps limitat. La Comtessa XXL estarà disponible fins al 7 de gener, així que no deixis passar l'oportunitat de fer-te amb ella i reviure aquells moments.

Si alguna vegada vas gaudir de la Comtessa, aquest és el moment de recordar per què es va convertir en unes postres llegendàries. I si mai l'has provada, ara tens l'oportunitat perfecta per descobrir-la.

Corre al teu Bonpreu o Esclat més proper abans que s'esgoti, i deixa que la Comtessa torni a formar part de les teves sobretaules. Estàs llest per a aquest viatge de sabor i nostàlgia? Tens fins al 7 de gener per viure-ho!