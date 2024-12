Atenció jubilats: Els diners extra que cobraràs a partir del 2025

per Sergi Guillén

A Espanya, el sistema de pensions de jubilació es basa en un model de repartiment, en què els treballadors en actiu financen les prestacions dels jubilats a través de les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

Aquest model està dissenyat per garantir un ingrés periòdic a les persones que han arribat a l'edat de jubilació o que es troben en certes situacions especials, com ara incapacitat.

La quantia de la pensió depèn de diversos factors, com ara el temps cotitzat i la base reguladora del treballador, i el sistema solidari és un dels pilars fonamentals de l'Estat del benestar al país.

Tot i això, el sistema enfronta diversos problemes, principalment a causa de l'envelliment de la població i la disminució de la natalitat, la qual cosa genera un desequilibri entre cotitzants i beneficiaris.

| ACN

Això ha portat a diverses reformes, com l'augment progressiu de l'edat de jubilació i l'ampliació del període de càlcul de la pensió, amb l'objectiu d'assegurar-ne la sostenibilitat.

Tot i aquestes mesures, el debat sobre com garantir unes pensions adequades i sostenibles continua sent un tema prioritari a l'agenda política i social d'Espanya.

La pujada de les pensions per a l'any que ve

Una pensió de jubilació mitjana pujarà 600 euros i una del sistema general augmentarà 500 euros el 2025. Així ho ha confirmat la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, després de publicar-se la dada d'inflació avançada del mes de novembre, que permet calcular de forma provisional l'increment pel proper any.

Saiz ha destacat que la revaloració amb l'IPC dona "tranquil·litat i confiança" a 10 milions de persones que perceben aquestes prestacions. "Un any més els pensionistes veuran incrementada la pensió, d'acord amb l'augment del cost de la vida", ha dit Sainz, que ha remarcat que la revaloració de les pensions per llei és un "compromís" de l'executiu estatal.

| ACN

Des de l'entrada en vigor de la reforma del 2021, les pensions s'actualitzen cada any en relació amb l'augment dels preus per garantir el poder adquisitiu dels beneficiaris. Les pensions es van incrementar el 2,5% el 2022, el 8,5% el 2023 –any marcat per l'augment generalitzat de preus– i un 3,8% el 2024.

Segons ha detallat el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, l'increment beneficiarà 10,3 milions de pensions contributives, a més de les 720.000 pensions corresponents a les classes passives, que també es revaloritzen amb el mateix índex.

Així doncs, un pensionista que percebi una pensió de 1.441 al mes, coincident amb la pensió mitjana del 2024 de jubilació, passarà a rebre el 2025 una pensió de 1.481,35 euros mensuals, fet que suposa un increment anual de 564,87 euros.