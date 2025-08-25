Logo xcatalunya.cat
Una dona amb expressió de sorpresa es troba davant d'un armari ple de roba amb el logotip de Lidl al costat.
Lidl presenta avui un èxit inesperat que transforma tot el que coneixies fins ara | Getty Images, Lidl, Khosro
Societat

Aquest dilluns pots trobar al Lidl l'artefacte que deixa la teva roba com a nova

Aquest dilluns Lidl porta una novetat que impacta: és senzill, útil, de baix cost, però amb una gran funcionalitat

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

A Espanya, els supermercats han deixat de ser un lloc per comprar aliments i res més. S'han convertit en espais on els consumidors cerquen alguna cosa més. I Lidl ha sabut destacar com un dels protagonistes d'aquesta evolució en el consum, donant als seus clients tot el que necessiten.

Cada setmana, Lidl sorprèn amb novetats que combinen funcionalitat, preu i disseny. Aquesta barreja li ha permès guanyar la confiança de milions de clients a tot el país.

Tres parells de boles de assecadora amb textura de color rosa, blanc i gris davant d’una botiga amb façana de vidre desenfocada.
Les boles per a assecadora portades per Lidl ajuden, fins i tot, a disminuir la factura de la llum | Lidl, Montaje propio

Un article pensat per Lidl per facilitar la vida a casa

Des d'aquest dilluns, Lidl incorpora al seu catàleg les Kleenezey Bolas per a assecadora. És un article que ha estat descrit per Lidl com a molt útil per a accelerar l'assecatge de la roba. A més, ajuda que els teixits quedin més suaus, amb menys arrugues i, gairebé, sense plecs.

El producte es presenta en tres models de pack, disponibles en colors blanc, gris i rosa. Cada set inclou dues boles reutilitzables amb mesures aproximades de 6,2 x 8,2 cm.

El seu disseny està orientat a oferir comoditat a la llar amb un baix consum energètic. Això converteix les boles en una solució pràctica per a qui cerca eficiència sense complicacions.

Oferta de boles per a assecadora Kleeneze en tres colors diferents, cada paquet inclou dues boles i té un preu rebaixat de 2,99 euros
Des d'avui, les boles per a assecadora estan disponibles a totes les botigues Lidl | Lidl, Montaje propio

Estalvi amb Lidl a l'abast de tothom

El preu recomanat d'aquest article era de 4,99 euros, però Lidl l'ofereix amb un 40 % de descompte. D'aquesta manera, el pack complet està disponible per 2,99 euros, cosa que situa cada unitat en només 1,50 euros.

La reutilització és un dels grans avantatges, ja que permet reduir despeses i generar menys residus. A més, ajuda a optimitzar el consum d'electricitat durant el procés d'assecatge. En un moment en què els consumidors valoren més que mai l'estalvi, aquest tipus de propostes reforça la imatge de Lidl com a supermercat innovador i compromès amb l'economia familiar.

Dona somrient posant roba a una rentadora amb una cistella blava i el logotip de Lidl a la cantonada superior dreta
La roba surt de l'assecadora amb menys arrugues i sense plecs | Lidl, Photo Images, Montaje propio

Una novetat adaptada a les llars espanyoles

Els clients cerquen productes que simplifiquin les tasques diàries i ofereixin beneficis visibles. Aquestes boles responen a aquesta necessitat, convertint-se en un aliat per a la cura de la roba. L'aposta de Lidl per solucions útils i assequibles connecta directament amb les preferències del consumidor espanyol.

Lidl consolida així el seu lloc en un mercat cada cop més exigent. Disponible des d'avui a totes les botigues d'Espanya i a la web, aquesta novetat reforça la confiança dels clients. I és que sempre acaben triant la cadena de supermercats per productes com aquest.

Ara, ja ho saps, les Kleenezey Bolas per a assecadora es presenten com una de les propostes més pràctiques de la temporada. Per només 2,99 euros, els consumidors poden gaudir d'un producte econòmic, reutilitzable i eficaç que millora la cura de la roba a la llar. Si no t'afanyes, et quedaràs sense, perquè segur que volen.

