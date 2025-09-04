Anuncio urgente de Bonpreu: Regalo a sus clientes comprando este producto

Los supermercados buscan constantemente nuevas maneras de atraer a los consumidores. Una de las estrategias más efectivas son las promociones especiales con obsequio. Este tipo de campañas generan interés y aumentan el valor percibido de la compra.

Para los clientes, es una oportunidad de probar nuevos productos sin coste adicional. En un mercado tan competitivo, estos detalles pueden marcar la diferencia. Los consumidores de Catalunya aprecian que las cadenas ofrezcan valor añadido a sus compras habituales. Es una forma de recompensar la fidelidad y fomentar el consumo.

Una oferta con sabor tradicional

La cadena Bonpreu y Esclat ha lanzado una interesante promoción. Ofrecen un regalo por la compra de uno de sus productos de charcutería. La oferta consiste en una bandeja de botifarra de cerdo con pimienta negra.

| BonpreuEsclat

Es una bandeja de 445 gramos que se vende a 4,49 euros. Al comprar esta bandeja, los clientes se llevan un obsequio. Se trata de un recipiente de allioli de la marca Salses Fruits. El envase tiene un peso de 180 gramos y se entrega de manera gratuita. Es una combinación pensada para un plato completo.

Cómo aprovechar la promoción de Bonpreu

Esta promoción es una oportunidad para disfrutar de una comida completa y de calidad. El precio de la bandeja de botifarra es de 4,49 euros. El regalo, un tarro de allioli, no tiene un coste adicional. La vigencia de esta oferta es hasta el 8 de septiembre.

Es el momento ideal para probar esta combinación. La botifarra de cerdo con pimienta negra es un plato clásico. Se puede cocinar fácilmente a la plancha o a la parrilla. Es un producto versátil que se adapta a varias recetas.

Receta sencilla: Botifarra a la plancha con allioli

Cocine la botifarra en una plancha caliente con un chorrito de aceite. Gírelas varias veces para que se doren por todos los lados. Cocine hasta que estén bien hechas. Sirva la botifarra recién hecha. Acompañe con una cucharada del allioli de regalo. Se puede complementar con patatas asadas. Es un plato muy sabroso y fácil de preparar.

| BonpreuEsclat

El allioli de Salses Fruits es el complemento ideal para la botifarra. Su sabor intenso y cremoso realza el gusto de la carne. La combinación de estos dos productos es un clásico. Esta promoción permite a los clientes de Bonpreu y Esclat disfrutar de una comida completa con un valor añadido. Es una forma de probar nuevos productos y ahorrar.

La utilidad de las promociones con regalo

Las promociones con regalo tienen múltiples ventajas para el consumidor. Permiten descubrir productos que quizás no se habrían comprado. En este caso, el allioli de Salses Fruits. Su tamaño, 180 gramos, es perfecto para probar. La botifarra de cerdo con pimienta negra es un producto básico.

Es perfecto para preparar comidas rápidas y deliciosas. El ahorro que supone el regalo es un beneficio claro. Bonpreu y Esclat confirman su compromiso con las ofertas. Estas ofertas son perfectas para planificar los menús diarios.