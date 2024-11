Què has de fer si vols obrir un compte bancari a un menor d'edat?

per Pol Nadal

Obrir un compte bancari per a un menor d'edat a Espanya és un pas important per inculcar hàbits financers des d'una edat primerenca. Els representants legals, normalment pares o tutors, han de complir certs requisits per formalitzar l'obertura.

Cal presentar el document d'identitat del menor, com ara DNI, NIF o NIE, i és obligatori a partir dels 14 anys. També es requereix el document d'identitat del representant i, en alguns casos, el llibre de família o una resolució judicial que acrediti la relació amb el menor.

Pel que fa a les comissions, la majoria dels comptes dissenyats per a menors estan exempts de costos de manteniment i administració. No obstant això, alguns bancs podrien establir condicions específiques, com ara mantenir un saldo mínim o realitzar certes operacions, per garantir la gratuïtat.

L'operativa permesa al menor varia segons l'edat i les polítiques de l'entitat bancària. Els menors de 12 anys solen tenir limitada l'operativa, i els representants legals són els únics autoritzats per fer moviments. En canvi, entre els 12 i els 17 anys, alguns bancs permeten als menors accedir a targetes de dèbit o prepagament. També a aplicacions mòbils amb funcions adaptades, però sempre sota supervisió d'un adult.

| XCatalunya

A Espanya, diversos bancs ofereixen comptes específics per a menors. Per exemple, BBVA compta amb el “ Compte Online per a Menors”, sense comissions i amb opció a targeta de dèbit a partir dels 12 anys. El Banco Santander ofereix el "Compte Mini", que permet targetes prepagament sense cost de manteniment. Banc Sabadell disposa del Compte Sabadell Primer, que inclou targeta de dèbit sense comissions a partir dels 14 anys.

ING presenta el "Compte TARONJA MINI", una opció d'estalvi sense comissions amb operativa controlada pel representant. MyInvestor ofereix el Compte Junior, amb una remuneració atractiva del 2% TAE el primer any, també sense comissions.

Assessorament si cal

Obrir un compte bancari per a un menor no només els introdueix al món financer, sinó que també els ensenya a gestionar els estalvis. És fonamental que els representants legals coneguin els requisits i les condicions específiques de cada entitat per triar l'opció que millor s'adapti a les necessitats del menor.

Si teniu alguns dubtes, sempre podeu acudir a cercadors d'internet per rastrejar quina és la millor opció. També preguntar a diferents entitats bancàries i comparar les seves ofertes. O acudir a un gestor especialista en finances i cercar la millor opció.