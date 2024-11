Molts treballadors es freguen les mans: Arriba un canvi a la jubilació anticipada

per Iker Silvosa

Al panorama dels debats socials i polítics a Espanya, la jubilació anticipada ha estat sempre un tema candent. Tot i això, sembla que el Govern comença a fer passos significatius per resoldre, almenys parcialment, aquesta qüestió. La nova normativa prevista per al febrer del 2025 busca beneficiar els que exerceixen treballs amb elevats índexs de penositat, toxicitat, perillositat o insalubritat.

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha anunciat que el nou procediment serà vigent el febrer del 2025. Aquest marc legal permetrà reconèixer coeficients reductors d'edat per a certs sectors laborals amb condicions especialment dures. La mesura, acordada amb agents socials, garantirà que els treballadors que compleixin els requisits puguin accedir a la jubilació anticipada de manera més clara i objectiva.

“La normativa aportarà certesa i ampliarà drets perquè qualsevol col·lectiu que consideri que té dret a una jubilació anticipada ho sol·liciti”, va afirmar la ministra. La mesura no només està enfocada a les condicions físiques i psíquiques dels treballadors, sinó també a promoure una perspectiva de gènere, una cosa clau per ampliar la justícia social.

| ACN

Col·lectius beneficiats i sectors prioritaris

Fins ara, sectors com els bombers i agents forestals ja han estat reconeguts per accedir a la jubilació anticipada. Aquest dret se'ls atorga a partir dels 59 anys sempre que compleixin el període de cotització exigit. L'atenció ara també se centra en altres col·lectius, com ara els treballadors del servei de vigilància duanera, policies i guàrdies civils.

Així mateix, el Partit Popular va presentar aquest estiu una proposició de llei, aprovada al Senat, que també considera aquests funcionaris com a prioritaris. Aquesta proposta cerca estendre els beneficis de la jubilació anticipada a més sectors amb condicions laborals extremes. El debat sobre els cuidadors de persones en situació de gran dependència també ocupa un lloc rellevant en aquesta discussió. Segons Saiz, l'atenció a aquestes persones i els cuidadors és una responsabilitat compartida entre administracions. Tot i que no s'ha confirmat si aquest col·lectiu serà inclòs en el nou procediment, la ministra va subratllar que cal una resposta ferma i sostinguda.

D'altra banda, també hi ha assumptes pendents, com ara el reglament que permetrà a les víctimes de l'amiant rebre una compensació econòmica. Aquest col·lectiu continua esperant el desenvolupament reglamentari necessari perquè la prestació reconeguda per llei es faci efectiva.

Una mesura que genera esperança

L'anunci del nou procediment per a la jubilació anticipada ha estat ben rebut per molts treballadors. La possibilitat de retirar-se abans de l'edat estàndard representa no només un alleugeriment físic i mental, sinó també un reconeixement a anys de feina en condicions adverses.

La implementació de coeficients reductors és especialment significativa en sectors on els riscos laborals o la càrrega emocional són constants. Aquest avenç, tot i que encara en desenvolupament, marca un pas important cap a una major equitat al sistema de pensions. A mesura que s'acosta el febrer del 2025, serà crucial que el Govern continuï treballant en la implementació d'aquesta normativa. La col·laboració amb els agents socials i el diàleg amb els col·lectius afectats seran essencials per garantir-ne l'èxit.

Amb aquesta nova mesura, Espanya avança cap a un model de jubilació més just i adaptat a les realitats laborals avui dia. Tot i que encara queden desafiaments per superar, els passos fets fins ara són motiu d'optimisme per a molts treballadors que durant anys han exigit millores en aquest àmbit.